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Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

El de Aprilia logró una pole que parecía predestinada para Pedro Acosta o Marc Márquez, que le acompañaran en la primera fila de salida este fin de semana en Spieblerg.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, poleman en Austria

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Nadie quiere asumir el rol de favorito del GP de Austria, por más que Pedro Acosta se ha mostrado muy rápido y consistente, Marc Márquez ha exilio un ritmo aplastante y Jorge Martín, contra todo pronostico, logró arrebatarles a ambos la pole position este sábado, sumándose a la fiesta y pidiendo su cuota de favoritismo en plena lucha por el campeonato.

"Sabia que aquí en este circuito podía tener un poco más", admitió Martín tras lograr su tercera pole de la temporada. "No me esperaba la pole, pero sí estar en la primera linea", admitía.

"Después de seguir a Marc en la primera salida he visto que no iba bien, no estaba cómodo, y he decidido salir solo con el segundo neumático. Luego he visto el tiempo y he pensado que lo había logrado. Así que estoy muy contento, hemos dado un pasito adelante y me siento bien para la carrera. Pero tenemos a Marc y a Pedro al lado, así que a ver como los podemos contener".

Sobre cómo se veía de cara a la sprint de esta tarde, quiso ser prudente. "Lo veremos después, hemos sido contantes todo el fin de semana, pero en las primeras vueltas sufrimos un poco más. Vamos a hacer lo que se pueda y coger puntitos, y sobre todo prepararnos para la carrera de mañana, que será muy larga", avisó el de Aprilia, que de momento está capeando sus problemas de síndrome compartimental en el brazo derecho que le arruinaron la carrera de Misano.

 

Márquez, por su parte, sacó una vuelta rapidísima, pero no fue suficiente, y cuando se fue a buscar un último intento de batir a Martín, acabo abortando y levantando la mano, como diciendo que ya se la había jugado bastante.

"He visto que se me movía la moto en el T3 y he parado, ha sido una buena vuelta pero Jorge lo ha hecho mejor. Ayer ya veía difícil estar en primera fila, que es lo que mas me preocupaba, porque la sprint es una historia, pero la carrera larga es otra muy diferente, con muchas vueltas, con bajada de neumáticos que cambia el carácter de la moto, así que tendremos que gestionarlo".

Sobre las opciones y los principales rivales para la victoria, la pole de Martín no hace variar los planes de Marc. "No cambia nada, para mi Pedro es el más rápido todo el fin de semana, pero ya dije ayer que Jorge tiene un ritmo constante y será un rival muy duro. Así que vamos a intentar estar en ese podio".

 

Por su parte, Pedro Acosta, que el viernes fue el más rápido, no pudo completar un giro perfecto en la clasificación de este sábado, pero logró agarrarse a la primera fila de la parrilla.

"Sufrimos mucho con goma blanda en clasificación, estar en primer fila en el gran premio de casa es casi un milagro. A ver que podemos hacer", simplificó el murciano, al que todos ven un paso por delante este fin de semana. "No creo que tenga algo más todos sabemos el nivel de Marc y hemos visto el ritmo de esta mañana; Jorge esta luchando con él por el mundial y seguro que coge algún riesgo más de la cuenta. Nosotros intentaremos estar por ahí", zanjó.

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