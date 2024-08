Martín, ante la llegada de Márquez al box de Bagnaia: "Voy a ir preparando las palomitas"

El anuncio del portazo de Ducati y la caída cuando lideraba la carrera en Alemania parecían tener una clara relación de causa efecto en Jorge Martín, que perdió el liderato del Mundial justo antes de las vacaciones de verano, un golpe que a cualquier otro hubiera dejado KO.

Sin embargo, el de Pramac supo rehacerse y conseguir dos segundos puestos en el GP de Gran Bretaña que le devolvieron a un liderato que espera poder mantener hasta las últimas carreras para tener opciones al título, demostrando una gran dureza mental.

"Volver a ser líder quiere decir que estoy en la pelea, era importante que no se nos escapara más (Pecco Bagnaia) porque entonces sí que pierdes las posibilidades. No es el hecho de ser líder, es estar cerca y tener opciones hasta el final, en Valencia", explicó Martín llegando líder a Spielberg.

"Llego con ganas, es una pista que me gusta, pero será difícil porque los rivales serán competitivos aquí, la moto (Ducati) siempre ha ido bien y los cuatro favoritos, por así decirlo, seremos rápidos aquí".

Martín logró en este circuito, en 2021, su primera victoria en MotoGP, y lo hizo tras superar una fortísima caída en Portimao unas semanas antes.

"Fue un momento importante en mi carrera, un punto de inflexión. Después de dos meses y medio de la caída en Portimao poder recuperarme, llegar aquí y ganar ni me lo creía", recuerda.

Desde fuera da la impresión de que los contendientes al título están exigidos al máximo, obligados a ir al límite y arriesgar por cada milésima, una situación máximo estrés.

"No podía dormir de sábado a domingo, sufrí bastante"

"El año pasado fue más estresante porque no era capaz de gestionar mis emociones, sentía mucha presión, no podía dormir de sábado a domingo, sufrí bastante", desvela Martín.

"He trabajado mucho en ese aspecto para tratar de ser mejor en el plano mental, tener más salud emocional, digamos. De momento lo estoy llevando bastante bien, veremos a final de año, cuando de verdad llegue con posibilidades, si puedo gestionarlo mejor (que el año pasado). De momento me noto con menos presión, vamos muy rápido, todos estamos trabajando mejor, pero es el proceso y hay que disfrutarlo también".

Martín ya había explicado a principio de temporada que estuvo trabajando con un psicólogo, con el que sigue trabajando periódicamente.

"Hago trabajo mental a diario, intento mejorar. Vi que el año pasado tenía un margen gigante, no supe gestionar ciertas situaciones. Desde enero trabajo, y sigo trabajando a diario para mejorar. Tengo mi psicólogo deportivo, que me ayuda mucho. Él me da herramientas que yo tengo que poner en práctica, no sirve de nada tener un psicólogo si no haces un trabajo a diario".

Cambiando de tema, le preguntaron a Martín por las declaraciones de Pecco sobre la relación que tendrá con Marc Márquez en el box, cuando dijo que "puede ir súper bien o ser un desastre".

"Voy a ir preparando las palomitas y trabajando bien con mi nueva moto", respondió.

Una nueva moto que, de momento, solo puede ver en pista como rival.

"No quiero pensar aún en ese tema, pero siempre le echar un ojo. Ver a Aleix (Espargaró) hacer el récord en Silverstone me motiva, porque quiere decir que la moto es competitiva. Seguramente deben pulir cosas, el domingo no acaban de llegar, sufren con la gestión, pero el sábado están muy cerca de nosotros (las Ducati), quién sabe, quizá les puedo dar ese puntito extra que les hace falta", se muestra esperanzado un Jorge que no pierde ocasión para preguntarle por la RSGP a su amigo Aleix. "Obvio, tengo relación con Aleix a diario, le veo cada día y hablamos de todo, de todo, se que están trabajando y veremos si siguen creciendo", zanjó.