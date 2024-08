Martín: "El liderato del Mundial lo he perdido más yo que ganado Bagnaia"

Jorge Martín se fue al suelo a dos vueltas del final del GP de Alemania, el último antes del verano, cuando lideraba la carrera y el Mundial por delante de un Pecco Bagnaia que se encontró con el doble regalo de la victoria y el primer puesto del campeonato, en un momento que los futboleros catalogarían de psicológico, junto antes de la mitad de la temporada, de ahí que uno puede pensar que al español se le han hecho largas las vacaciones, con muchas cosas en las que pensar y reflexionar.

"El verano ha ido bien, he desconectado bastante, con muchos días de entrenamiento, pero muchos días de barco, de olvidarme de las motos y coger energía para volver a empezar otra vez", explicó este jueves Martín en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo de una temporada programa a veinte. "La verdad es que es fácil desconectar y dejar de pensar en motos, lo difícil es volver a entrar en el mod de prepararte para volver".

Aunque Martín es un piloto con una gran fortaleza mental y al que pocas cosas le afectan, una situación tan negativa como la de Sachsenring le puso realmente a prueba.

"La verdad es que me ha costado olvidarme, duró un poco y no podía dejar de entrenar durante las vacaciones, me sentía mal conmigo mismo por haber cometido aquel error. Me ha costado, pero ya a por lo siguiente".

Le pidieron a Martín que explicara sus declaraciones en Misano, durante el WDW2024, en las que, supuestamente, aseguró que en esta segunda parte de la temporada se siente más solo respecto a Ducati.

"La verdad es que no sé si fue eso lo que dije literal. Pero lo que sí te puedo decir es que antes, sabiendo que había una continuidad con Ducati, a nivel de desarrollo y proyecto había más unión con Pramac, algo que ahora no será así. Por eso decía que podemos estar un poco más solos en el desarrollo, pero siento que tengo todo el soporte. Lo que hay que hacer es juntarnos nosotros, el equipo, y tirar para adelante".

Martín se cayó en Sachsenring liderando y perdiendo la rueda delantera en una curva a derecha. Tras aquella carrera dijo que habían detectado que las caídas eran siempre muy similares, como en la carrera de Jerez o la sprint de Assen.

"Había un tipo de caída y no sabíamos de dónde venia. Hemos analizado y podemos tener alguna idea, hay alguna parte de la moto que quizá no me está ayudando tampoco. Probaremos otras cosas en la moto a ver si somos más competitivo con ellas, eso me ayudará en ese punto de la frenada para no caerme", dijo.

Errores al margen, la realidad es que Bagnaia ha ganado con solvencia las últimas cuatro carrera de forma consecutiva, y le preguntaron a Martín si eso intimida.

"En mi opinión, he perdido más yo el liderato que él lo ha ganado", dijo. "Está claro que ha hecho carrera increíbles, como en Mugello o Assen, pero en Alemania lo perdí yo. Creo que estamos a la par a nivel de velocidad y quizá es más un tema mental, espero estar preparado para poder pelearlo hasta el final", quiso subrayar el madrileño.

El de Silverstone no ha sido un circuito amable con el piloto de Pramac, que no hace podio aquí desde su época de Moto3. "La verdad es que la pista me gusta, desde mi primer año aquí de rookie he ido rápido, siempre he salido delante, pero cada año me ha pasado algo. El año pasado en la primera curva me tocaron y me puse último. Es una de mis carrera favoritas, pero no me ha ido bien últimamente. Pero Silverstone me gusta mucho y espero hacer una buena carrera", concluyó un Martín que sigue convencido absolutamente de mantener intactas sus opciones de ser campeón del mundo este año: "Sí", dijo. "Me lo vais a preguntar en todas las carreras y la respuesta va a ser siempre la misma, sí", zanjó.