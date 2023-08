Martín: "Una lástima, creo que tenía ritmo para luchar por la victoria"

Jorge Martín llegó segundo de la general al Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se celebró el pasado fin de semana en Silverstone. El español partía con un punto de ventaja sobre Marco Bezzecchi y estaba a 35 del líder, Pecco Bagnaia. Al final del día, el de Pramac mantuvo la segunda posición, incluso aumentado hasta seis puntos la distancia sobre el de VR46, pero cediendo hasta una diferencia de 41 puntos con el líder del campeonato.

Con los números en la mano, Martín logró su objetivo de mantenerse en esa codiciada segunda posición, pero la realidad es que el español perdió una gran oportunidad de echar tierra de por medio respecto a Bezzecchi, quien estaba protagonizando un fin de semana impecable, pero se fue al suelo cuando circulaba segundo en carrera presionando a Bagnaia.

El sábado, en la sprint, Bezzecchi ya fue segundo y adelantó a Martín en la general por cuatro puntos, obligando al español a hacer un buen resultado el domingo para mantener la batalla.

El inicio de la carrera, sin embargo, no pudo ser peor para Martín, saliendo 7º en parrilla necesitaba ganar puestos en la salida para conectar con los de delante, pero en la primera curva un toque con Brad Binder le relegó al último puesto de la clasificación. Martín tomó la parte exterior de la curva con la intención de cerrar para el interior y ganar posiciones, pero se encontró con el de KTM y salió abierto hacia su derecha mientras todo el pelotón de pilotos le pasaban por el asfalto. "Ha sido culpa de Martín", sentenció Jorge Lorenzo en su papel de comentarista en televisión.

"Estaba atrapado entre Jorge y Luca Marini en esa primera curva. Lamento que esto arruinara su carrera. Pero no tuve la oportunidad de salir de esa situación sin chocar", fue la explicación de Binder.

El panel de comisarios, que revisó la acción decidió que había sido un lance de carrera y que no merecía sanción.

"Ha sido un día complicado, en la primera vuelta me han tocado con otro piloto y me he quedado el último", dijo el piloto de Pramac tras la carrera.

"Cuando volví a la pista y me vi atrás, traté de estar tranquilo y me puse a trabajar para ganar posiciones, cuidé los neumáticos porque sabía que podía remontar, recuperar hasta la sexta plaza era lo máximo que podía hacer", aseguraba.

Durante algunas vueltas, mientras Martín estaba fuera de los puntos, Bagnaia lideraba la carrera y Bezzecchi le pisaba los talones, una situación que hubiera retrasado al español notablemente en la general. Sin embargo, Bezzecchi se cayó y Aleix Espargaró acabó adelantando a Pecco en la última curva para llevarse la victoria, eso unido a la remontada del de Pramac mejoró las cosas. Un escenario que, sin embargo, no dejó contento al español.

"Ha sido una verdadera lástima, creo que tenía ritmo para poder luchar por la victoria", dijo.

"Así son las carreras, ahora espero llegar a Austria dentro de dos semanas y empezar a recuperar puntos", en referencia a los 41 que le separan del liderato.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images