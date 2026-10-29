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MotoGP GP de Malasia

Martín: "Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso en la mano"

Jorge Martín fue declarado 'apto bajo revisión' por el director médico de MotoGP y podrá salir al FP1 del GP de Malasia, aunque el propio piloto admite que las condiciones no son las más idóneas.

Oriol Puigdemont

Editado: 29 oct 2026, 6:51

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Marc Márquez y Jorge Martín mantienen la lucha por el campeonato

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de Aprilia llegó hace una semana líder del Mundial a Australia, y salió el sábado en ambulancia hacia un hospital en Melbourne tras fracturarse la base del radio del brazo derecho, a la altura de la muñeca y muy cerca de la mano derecha, con la que se maneja el puño del gas, el freno delantero y las fabulosas inercias de las MotoGP.

Este jueves, en el centro médico del paddock de Sepang, Martín recibió el 'fit to review' por parte del doctor Angel Charte, lo que permitirá al piloto español salir al FP1 del viernes por la mañana y, después, junto con el médico, decidir si sigue en liza o vuelve definitivamente para casa.

"Hemos dado el primer paso, que era intentar correr", explicó Jorge Martín en un primera encuentro con los medios tras la lesión de Phillip Island. "Luego veremos cómo sigue el fin de semana", añadió.

La radiografía de la mano derecha del piloto, revela una fractura en la parte baja del radio 'no completa', según los médicos, lo que significa que el hueso no se desplazó, que es la clave para entender que el piloto haya recibido el 'apto' para salir a pista, ya que cualquier desplazamiento, por mínimo que fuera, hubiera necesitado de una cirugía.

"Lo único que sé es que tengo la muñeca rota", dijo el piloto de Aprilia, con evidentes síntomas de no estar pasando por su mejor momento, una vez más. "Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso", soltó para disipar las dudas de que solo la lucha por el campeonato le han llevado hasta Sepang.

Una pelea que, no solo va a ser muy complicada con una fractura, sino que debe librarla contras un rival de máximo nivel, experto y que se colocó líder en Australia con 10 puntos de ventaja.

"No soy muy optimista, creo que será muy complicado", admite Martín.

El de Aprilia no ha podido recuperar de forma muy evidente desde el pasado fin de semana, ya que solo ha tenido cuatro días para hacer rehabilitación en Malasia, sin embargo está dispuesto a probarse. "Mentalmente solo intentaré pilotar mañana (viernes). A partir de ahí, veremos. No soy muy optimista sobre la posibilidad de que pueda correr. Pero el cuerpo humano es un misterio, y he mejorado mucho en los últimos días", asegura, antes de admitir que "hace dos días hubiera dicho que era imposible subirme a la moto".

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