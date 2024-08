Martín: "Ha sido inesperado; he pensado o hago la pole o me voy al suelo"

Pole position y récord de la pista, Jorge Martín, líder del Mundial y especialista a una vuelta gracias a su velocidad pura, dejó a todo el mundo con la boca abierta al parar el crono en 1.27.748 cuando Pecco Bagnaia parecía inalcanzable en este circuito. El italiano, que también tumbó el 28 para bajar al 27.889 tuvo que conformarse con el segundo puesto, feliz por su crono, pero contrariado por no haberse llevado una pole con la que estaba ya relamiéndose. Marc Márquez saldrá tercero ocupando una primera fila que en la previa veía fuera de su alcance pero que con su habitual constancia acabó ocupando.

"Diría que sí (ha sido una vuelta perfecta), no ha habido ningún fallo, todas las curvas han sido brutales. Lo he disfrutado mucho, no pensaba bajar al 27, hacerlo es increíble, ha sido un vueltón. A ver si tengo un puntito más en carrera, puedo mantener el ritmo y aguantar con Pecco Bagnaia que lo tiene muy bueno", advirtió Martín, consciente de que en la sprint de esta tarde el italiano tiene algo más.

Una pole y un récord que el español no pensaba que podía conseguir este sábado.

"Esta pole ha sido, la verdad, un poco inesperada. Pero he creído hasta el final aunque no me veía con esa fuerza para el segundo neumático, he pensado: o hago la pole o me voy al suelo, quería de verdad darlo todo y demostrarme otra vez que puedo hacerlo. Muy contento con la pole, pero será una carrera complicada con Pecco y Marc Marquez, espero hacer una buen salida y creo que mi ritmo está para pelear con ellos", valoró.

A Martín se le vio doliéndose de la mano izquierda y con el doctor Angel Charte muy atento en su box, ya que al parecer sufrió un profundo corte en un dedo.

"No quiero darle importancia, pero ayer sufrí un corte muy profundo al salir de la ducha y me tuvieron que dar puntos. Esta mañana me he levantado muy mal, ayer con la anestesia pensaba que no iba a ser un problema, pero me ha dolido mucho, más de lo que me pensaba y he tenido que tomar calmantes. Pero pilotando, con la adrenalina, se olvida", quiso quitar importancia.

Bagnaia y Martín, en primer fila

Mientras Martín cerraba la vuelta perfecta, no muy lejos, a solo 141 milésimas, paraba el crono Bagnaia.

"Cuando vi mi tiempo no me lo podía creer. Hice una vuelta perfecta, y lo que hemos hecho Jorge y yo ha sido increíble. Estamos marcando la diferencia. Jorge es muy rápido en la sprint, pero veremos después por la tarde en la carrera, porque tenemos más ritmo que el resto. Pero creo que Márquez se enganchará. En la Q2 me he quedado sin gasolina, por eso tuvo que volver andando", explicó el de Ducati.

Para Márquez una segunda fila de parrilla era, el viernes, "un objetivo realista", por lo que meterse en la primera es un chute de motivación importante que, seguro, le permite mantenerse en el grupo de cabeza para luchar con Martín y Bagnaia.

"Es super importante meterme en primera fila. Los viernes nos están marcando el fin de semana, porque acabamos llegando, pero a veces demasiado tarde", expuso el de Gresini.

"Parece que este fin de semana estamos más cerca. Estamos a medio paso de los más rápidos, pero no me esperaba estar en primera línea. Estoy perdiendo un poquito en el último sector, y la última curva no me sale del todo limpia. Me siento más cómodo para la carrera larga que para la sprint, en la que ellos son muy explosivos. Aún falta ese pequeño pasito", advirtió el catalán.