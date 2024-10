Martin: "La de Indonesia ha sido una de las victorias más importantes de mi vida"

El sábado, tras la sprint, el ganador Pecco Bagnaia dijo que si Jorge Martín hubiese cerrado la curva en la que se cayó (16) y lo hubiera hecho en todas las vueltas, le habría sacado cuatro segundos en la meta. "Es fácil hablar cuando has ganado y tu rival se ha caído", fue la respuesta del español tras la carrera corta, aún dolido por una caída que le permitía al italiano morderle 12 puntos en la general.

El domingo, el de Pramac cerró la curva 16 y las restantes 458 curvas que tuvo que afrontar, al límite y en unas condiciones muy complicadas, y no solo le sacó cuatro segundos a Bagnaia, le sacó cinco y medio, además de recuperar nueve de los doce puntos perdidos el día anterior.

"Lo hablábamos el sábado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "Yo creo que no soy ni prepotente ni arrogante, solo fue un comentario que no iba con segundas, pero está claro que me encontraba fuerte, cometí un error y el objetivo era aprender de ello, lo hicimos y ahora estamos aquí", en referencia al primer puesto de la carrera del GP de Indonesia.

"Ahora lo importante es seguir en esta línea y siempre ser capaces de entender lo que nos pasa cuando cometemos un error y mejorar", añadió Martín, que mantiene una semana más el liderato del campeonato del mundo con 21 puntos de ventaja sobre Bagnaia cuando ya solo faltan cinco grandes premios por disputar.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para el de Pramac ganar era importante en clave de campeonato, pero también, y quizá sobre todo, para solidificar su confianza y acabar con una sequía, en las carreras largas, que se remontaba a Le Mans, el pasado 12 de mayo.

"Te diría que ha sido una de las victorias más importantes de mi carrera deportiva", elevó Jorge el nivel de importancia del triunfo, el octavo para él en MotoGP, superando ya los siete de pilotos como Enea Bastianini o Alex Barros, y empatando con Luca Cadalora o la leyenda de MotoGP Kenny Roberts Jr.

Pese a que Martín buscaba con un punto de obsesión volver a ganar, aseguró que no se había marcado ese objetivo "tras lo del sábado".

"Después de la caída del año pasado y la del sábado (ambas liderando la carrera) el único objetivo este domingo era acabar, con victoria o sin ella. Sabía que podía ganar, me encontraba cómodo y tranquilo, pero tener eso en la cabeza durante 27 vueltas no fue nada fácil".

Jorge Martín, Pramac Racing, Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mientras Martín atendía los medios tras la rueda de prensa del podio, en la que también estuvo Pedro Acosta, llegó la noticia de la confirmación del podio para el murciano, y estalló la alegría, con abrazos y gritos, no en vano ganaban ambos con eso.

"Pedro no se merecía que le quitasen el podio, al final se trabajó esa segunda posición", dijo.

Trabajo mental durante toda la temporada

Martín supo sobreponerse a esos fantasmas durante la carrera y la temporada entera, en la que el trabajo con el psicologo deportivo le está abriendo vías de superación.

"Mentalmente fue muy difícil, he tenido que trabajar mucho y conseguir esta victoria es fruto del trabajo de todo el año, la constancia, y espero seguir mejorando", admitió.

De Indonesia el español sale con 21 puntos, tres menos de los que tenía cuando llegó, pero con un gran premio menos en juego.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lo importante es mejorar cada fin de semana, este sábado cometí un error grave y ahora el objetivo es no volver a cometerlo, pequé de optimismo y demasiada confianza, y eso debe ser una lección importante de aprendizaje", insistió en ello.

Con el abandono de Marc Márquez por una rotura de motor y la caída de Bastianini, cuando trataba de dar caza a Acosta y, quizá, Martín en la parte final de la carrera, todo parece indicar que la lucha vuelve a centrarse entre Jorge y Pecco para el título.

"Nunca se sabe", cortó en seco el madrileño. "Mientras haya posibilidades matemáticas lo van a intentar, seguro. Ahora cada gran premio son 37 puntos (antes eran 25) pero está claro que ahora mismo Pecco tiene un paso más junto conmigo, pero veremos que pasa", dijo antes de acabar con un mensaje de optimismo cuando le preguntaron si había que creer en el título: "Obviamente que hay que creer en el campeonato, si no, no estaríamos aquí. Pero no nos adelantemos, vamos a ver qué pasa", zanjó el madrileño, que ahora alcanza las 18 victorias en el Mundial, entre las tres categorías, empatando con Stefan Dörflinger, Wayne Gardner, Kent Andersson y Alex Rins, y dejando atrás a Migue Oliveira, Brad Binder o Toni Elías.