Martín: "Mi futuro no está en mis manos, yo ya he pasado la pelota a Ducati"

Jorge Marín llega como líder de la general del campeonato del mundo a la tercera parada de la temporada 2024 de MotoGP, el Gran Premio de las Américas, donde nunca ha logrado grandes resultados, aunque el español llega confiado de sus posibilidades.

"Estoy muy contento de como ha arrancado la temporada, estamos haciendo un gran trabajo, el objetivo es ser mejor que en los años precedentes. Me ha costado este circuito el año pasado, pero es un reto por el nivel de los rivales. Tengo confianza y tengo una gran condición física, lo que es muy importante en este trazado. Espero ser de los mejores este fin de semana".

Liderar la tabla de puntos con solidez tras la victoria de Portugal, no cambia los planes del corredor de Pramac.

"Me siento bien, igual, no ha cambiado la sensación por ser líder, venimos a trabajar y mejorar lo de otros años, Austin nunca ha sido un buen circuito para nosotros, pero tampoco lo había sido Portimao y este año pudimos conseguir la victoria", recordó el madrileño.

Además de que va ganando experiencia y templanza, Martín explicó los problemas que tuvo el pasado año en este circuito.

"El año pasado no estaba en forma, tenia fiebre y tomaba antibióticos, no estaba bien, ahora estoy en buena forma y cómodo, creo que podemos hace un buen papel, pero vamos a ver a Marc Márquez con la Ducati, a Pecco Bagnaia que también va fuerte en esta pista, a Bastianini… están todos los fuertes y con una moto fuerte", en referencia a la Desmosedici.

"Los favoritos este finde son pilotos Ducati, no solo por la moto, también por la clase pilotos que son, tengo un buen reto con muchos rivales y vamos a intentar lo mejor".

Sobre el error de Bagnaia el domingo de Portimao, con la caída junto a Márquez, Martín entiende que no estar delante es un problema hoy en día.

"La única debilidad que tuvo puede que fuera que no pudo ir primero y no pudo remontar desde atrás, es complicado, si no sales bien y no haces un fin de semana perfecto desde el viernes te puedes liar", argumentó.

Otra de las novedades de estas dos semanas sin carreras ha sido el anuncio de Yamaha de la renovación de Fabio Quartararo.

"Me ha sorprendido un poco después de unos años sufriendo, pero tendrá sus motivos y seguro que confía en el proyecto", aportó.

Por último, le preguntaron a Martín por su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada.

"Estoy intentando avanzar, no está en mis manos, yo ya he pasado la pelota y ahora decidirá Ducati qué hacer. Y luego ya veremos".

Sobre la posibilidad que sigue abierta de que Pramac deje Ducati y se asocie a Yamaha, Martín admitió no haber escuchado nada en absoluto al respecto.

"A ver son las primeras noticas que tengo de eso", dijo sorprendido. "Por el momento me siento más apegado a Ducati que a Pramac, y sigue siendo toda mi carrera, mi prioridad todo el mundo lo sabe, aun es temprano, espero ser capaz de pasar a un equipo de fábrica, incluso aunque Pramac cambie de moto creo que yo quiero quedarme aquí", en relación a Ducati.

Otra de las noticias del momento es la compra de Dorna por parte de Liberty, la empresa propietaria de la Fórmula 1.

"Creo que son grandes noticias para MotoGP, hablé con Carlos Ezpeleta y estaba de lo más contento, y si él está contento, que es un jefe muy inteligente, seguro que es un buen momento para MotoGP esta compra", fue su valoración.