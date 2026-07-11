Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento

MotoGP
GP de Alemania
Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento

Vowles justifica la crisis de Williams: las infraestructuras y a la falta de datos

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles justifica la crisis de Williams: las infraestructuras y a la falta de datos

WSBK en Donington Park - ¡Lecuona acaba con la racha de Bulega! Primera victoria del español

WSBK
WSBK en Donington Park - ¡Lecuona acaba con la racha de Bulega! Primera victoria del español

¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?

Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

Martín: "Quiero enviarle toda mi fuerza a Bezzecchi, seguro que volverá más fuerte"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "Quiero enviarle toda mi fuerza a Bezzecchi, seguro que volverá más fuerte"

Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"

MotoGP
GP de Alemania
Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"
Declaraciones
MotoGP GP de Alemania

Martín: "Quiero enviarle toda mi fuerza a Bezzecchi, seguro que volverá más fuerte"

El de Aprilia logró cruzar la meta sexto, ampliando su ventaja al frente de la general respecto al lesionado Marco Bezzecchi, pero perdiendo ocho puntos con Marc Márquez, ganador en la sprint de Sachsenring.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín no encontró la forma de ir rápido, hasta ahora, este fin de semana del GP de Alemania. El conocido como 'mister pole' o 'el señor de las sprint' en su época con la Ducati de Pramac, no tiene la misma chispa con la Aprilia, y este sábado solo puso clasificar octavo en parrilla, una posición muy atrasada, y más ahora con la ampliación de tres metros la distancia entre filas, lo que le hizo retroceder seis metros más de lo habitual.

En la carrera, el español logró salvar algunas posiciones, terminando sexto, lo que, por un lado, le permite ser más líder del Mundial, al aventajar ahora en 11 puntos a Marco Bezzecchi, que se lesionó este sábado y no podrá correr en todo el fin de semana. Pero, la otra cara de la moneda es que el ganador, Mar Márquez, le dio un mordisco de ocho puntos a la general, y la cosa puede ser peor este domingo, con el doble de puntos en juego.

Por suerte, la lesión de Bezzecchi permitió ganar una posición en la parrilla a Martín (de noveno a octavo), y la sanción a Franco Morbidelli, tres puestos en parrilla, otra más (de octavo a séptimo), logrando dos adelantamientos antes de empezar la carrera.

Una carrera que no vivió, prácticamente, ningún adelantamiento, solo el de Pecco Bagnaia a Martín y después el de Martín a Morbidelli y, a continuación a Pecco y Fabio Quartararo de una tacada. Desde ahí, nada más.

"Comenzar desde tan atrás es duro, por suerte pude adelantar a tres pilotos en la primera vuelta. Con Fabio y Pecco no es la primera vez que paso a dos de una vez, porque estaban peleandose entre ellos y pude aprovecharlo", rememoró.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Martín ya aviso el viernes que necesitaba dar un paso adelante que no fue suficiente.

"Hemos mejorado bastante respecto al viernes, me siento bastante mejor que ayer. Cambiamos cosas de la puesta a punto. Esta mañana perdía dos o tres décimas con las demás Aprilia, y en la carrera pude estar cerca de Raúl y Ogura", recordó su persecución a Ai Ogura, que acabó cuarto, y Raúl Fernández, al que llegó a tenerlo solo una décima por delante, pero que no pudo adelantar. "Vimos que los demás iban en otra dirección. Volví a ese camino y me siento un poco mejor", pero no bastó.

Ese cambio de linea en la puesta a punto de la moto dejó sin efecto todo el trabajo del viernes.

"Es como si el trabajo de ayer lo tiráramos a la basura. Esto es consecuencia de que el año pasado corrí solo seis carreras, y me faltan referencias. En las pistas en las que he ido bien es porque corrí el año pasado o porque me salió bien de entrada. Si pasa algo y tengo que modificar la puesta a punto, ya se complica. Si voy por mi camino y veo que las cosas no salen, entonces tengo a las demás Aprilia, y eso siempre ayuda. Por pilotaje, Raúl es el que más se parece", a la hora de mirar datos.

"Para mi es como si la sprint fuera el FP2, me cuesta mucho los viernes coordinarlo todo y siempre llego tarde al domingo. Necesito entender esto para luchar en la segunda mitad de la temporada".

La moto de Marco Bezzecchi tras su accidente este sábado

La moto de Marco Bezzecchi tras su accidente este sábado

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi "estará en la lucha"

Nadie como Martín, que el pasado año pasó seis veces por el quirófano y se perdió más de media temporada por las lesiones, para entender el duro golpe que sufrió este sábado su compañero Bezzecchi, lesionado tras una nueva caída, todo en un corto lapso de tiempo.

"Quiero enviarle toda mi fuerza a Marco una vez más porque no es agradable verlo en este momento tan difícil. Pero así son las carreras, él sabe cómo recuperarse de las lesiones. Porque, como dije antes, si se aprende de los malos momentos, puede volver más fuerte y con mejor mentalidad", dijo. "Es un piloto muy fuerte y también estará en la lucha", por el título.

Martín no se plantea el hecho de que Bezzecchi no esté en pista este fin de semana como una oportunidad para apuntalar la clasificación general. "No lo veo así, hay muchos pilotos compitiendo por el campeonato y todos lo están haciendo mejor que yo, así que necesito mejorar", se marca el objetivo.

Por último, le preguntaron sobre el cambio de distancia entre filas en la parrilla, un cambio forzado, en parte, por el accidente de Johann Zarco este año en Barcelona, y el del propio Jorge en Hungría, donde se llevó a tres pilotos por delante.

·Sinceramente, no noté nada", soltó.

"No dije nada porque no noté nada. Supongo que tenemos más espacio para pensar y reaccionar si pasa algo, así que esto es bueno. No pasó nada en la primera curva, así que quizás sea algo positivo", resumió.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"
Siguiente artículo Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"

Di Giannantonio: "Márquez al principio podía ir más rápido, estaba controlando"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Di Giannantonio: "Márquez al principio podía ir más rápido, estaba controlando"
Más de
Jorge Martín

Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP
Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV
Más de
Aprilia

Bezzecchi se rompe la clavícula tras caerse en la Q2 y es baja en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi se rompe la clavícula tras caerse en la Q2 y es baja en Sachsenring

Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring (Alemania): filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring (Alemania): filas y posiciones

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring

Últimas noticias

Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento

MotoGP
GP de Alemania
Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento

Vowles justifica la crisis de Williams: las infraestructuras y a la falta de datos

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles justifica la crisis de Williams: las infraestructuras y a la falta de datos

WSBK en Donington Park - ¡Lecuona acaba con la racha de Bulega! Primera victoria del español

WSBK
WSBK en Donington Park - ¡Lecuona acaba con la racha de Bulega! Primera victoria del español

¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?