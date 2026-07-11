Martín: "Quiero enviarle toda mi fuerza a Bezzecchi, seguro que volverá más fuerte"

Jorge Martín no encontró la forma de ir rápido, hasta ahora, este fin de semana del GP de Alemania. El conocido como 'mister pole' o 'el señor de las sprint' en su época con la Ducati de Pramac, no tiene la misma chispa con la Aprilia, y este sábado solo puso clasificar octavo en parrilla, una posición muy atrasada, y más ahora con la ampliación de tres metros la distancia entre filas, lo que le hizo retroceder seis metros más de lo habitual.

En la carrera, el español logró salvar algunas posiciones, terminando sexto, lo que, por un lado, le permite ser más líder del Mundial, al aventajar ahora en 11 puntos a Marco Bezzecchi, que se lesionó este sábado y no podrá correr en todo el fin de semana. Pero, la otra cara de la moneda es que el ganador, Mar Márquez, le dio un mordisco de ocho puntos a la general, y la cosa puede ser peor este domingo, con el doble de puntos en juego.

Por suerte, la lesión de Bezzecchi permitió ganar una posición en la parrilla a Martín (de noveno a octavo), y la sanción a Franco Morbidelli, tres puestos en parrilla, otra más (de octavo a séptimo), logrando dos adelantamientos antes de empezar la carrera.

Una carrera que no vivió, prácticamente, ningún adelantamiento, solo el de Pecco Bagnaia a Martín y después el de Martín a Morbidelli y, a continuación a Pecco y Fabio Quartararo de una tacada. Desde ahí, nada más.

"Comenzar desde tan atrás es duro, por suerte pude adelantar a tres pilotos en la primera vuelta. Con Fabio y Pecco no es la primera vez que paso a dos de una vez, porque estaban peleandose entre ellos y pude aprovecharlo", rememoró.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Martín ya aviso el viernes que necesitaba dar un paso adelante que no fue suficiente.

"Hemos mejorado bastante respecto al viernes, me siento bastante mejor que ayer. Cambiamos cosas de la puesta a punto. Esta mañana perdía dos o tres décimas con las demás Aprilia, y en la carrera pude estar cerca de Raúl y Ogura", recordó su persecución a Ai Ogura, que acabó cuarto, y Raúl Fernández, al que llegó a tenerlo solo una décima por delante, pero que no pudo adelantar. "Vimos que los demás iban en otra dirección. Volví a ese camino y me siento un poco mejor", pero no bastó.

Ese cambio de linea en la puesta a punto de la moto dejó sin efecto todo el trabajo del viernes.

"Es como si el trabajo de ayer lo tiráramos a la basura. Esto es consecuencia de que el año pasado corrí solo seis carreras, y me faltan referencias. En las pistas en las que he ido bien es porque corrí el año pasado o porque me salió bien de entrada. Si pasa algo y tengo que modificar la puesta a punto, ya se complica. Si voy por mi camino y veo que las cosas no salen, entonces tengo a las demás Aprilia, y eso siempre ayuda. Por pilotaje, Raúl es el que más se parece", a la hora de mirar datos.

"Para mi es como si la sprint fuera el FP2, me cuesta mucho los viernes coordinarlo todo y siempre llego tarde al domingo. Necesito entender esto para luchar en la segunda mitad de la temporada".

La moto de Marco Bezzecchi tras su accidente este sábado Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi "estará en la lucha"

Nadie como Martín, que el pasado año pasó seis veces por el quirófano y se perdió más de media temporada por las lesiones, para entender el duro golpe que sufrió este sábado su compañero Bezzecchi, lesionado tras una nueva caída, todo en un corto lapso de tiempo.

"Quiero enviarle toda mi fuerza a Marco una vez más porque no es agradable verlo en este momento tan difícil. Pero así son las carreras, él sabe cómo recuperarse de las lesiones. Porque, como dije antes, si se aprende de los malos momentos, puede volver más fuerte y con mejor mentalidad", dijo. "Es un piloto muy fuerte y también estará en la lucha", por el título.

Martín no se plantea el hecho de que Bezzecchi no esté en pista este fin de semana como una oportunidad para apuntalar la clasificación general. "No lo veo así, hay muchos pilotos compitiendo por el campeonato y todos lo están haciendo mejor que yo, así que necesito mejorar", se marca el objetivo.

Por último, le preguntaron sobre el cambio de distancia entre filas en la parrilla, un cambio forzado, en parte, por el accidente de Johann Zarco este año en Barcelona, y el del propio Jorge en Hungría, donde se llevó a tres pilotos por delante.

·Sinceramente, no noté nada", soltó.

"No dije nada porque no noté nada. Supongo que tenemos más espacio para pensar y reaccionar si pasa algo, así que esto es bueno. No pasó nada en la primera curva, así que quizás sea algo positivo", resumió.