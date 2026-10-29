MotoGP GP de Australia

Martín y Fernández, declarados aptos bajo revisión para salir al FP1 en Sepang

Jorge Martín, que hace poco menos de cinco días se fracturó el radio del brazo derecho en la sprint de Australia, y Raúl Fernández, que se rompió un dedo en Indonesia, fueron declarados 'fit to review' para el GP de Malasia, que se celebra este fin de semana.

Oriol Puigdemont

Editado: 29 oct 2026, 6:29

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Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El equipo Aprilia informó este jueves desde el paddock de Sepang que Jorge Martín podrá tomar parte en el FP1 del Gran Premio de Malasia, que se celebra este viernes en Sepang.

"Martín ha sido sometido hoy a una revisión por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM y ha sido declarado apto para participar en la FP1. Tras dicha sesión, volverá a ser examinado", lo que se denomina 'fit to review' y que significa, a efectos prácticos, que el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, monitorear de cerca las evoluciones del piloto durante la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes, hablará con el piloto al final de la misma, hará cualquier revisión si es necesario, y tomará la decisión de si puede seguir.

En estos casos, en función del nivel de la lesión y el dolor que debe soportar el piloto, se puede determinar que es 'apto' para seguir ya todo el fin de semana, o que se establece una nueva revisión después de la Práctica del viernes por la tarde. En cualquier caso, al final de la primera jornada, Martín deberá acudir al centro médico para ver que todo está en su sitio.

La lesión de Martín, pese a no ser una fractura completa de la base del radio (la zona más cercana a la muñeca), es muy reciente, causa un gran dolor y al estar tan relacionada con la mano derecha, que maneja el puño del gas, el freno delantero y las inercias de la moto, van a convertir en un auténtico calvario para el piloto salir a pista, sobre todo porque la mejora de la fractura, en solo cinco días, no ha sido excesiva.

La presencia de Martín en Sepang solo se entiende en clave campeonato, ya que el de Aprilia es segundo de la general a 10 puntos del líder, Marc Márquez. Si el madrileño no estuviera en la lucha por el título, hubiera regresado desde Australia directamente a España.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Raúl Fernández, 'fit to review'

También ha pasado revisión este mediodía en Sepang el piloto de Trackhouse-Aprilia Raúl Fernández. El español sufrió una caída en la salida de la sprint de Indonesia, en la que era el poleman, al verse cerrado en la primera curva por Marco Bezzecchi, que también se fue al suelo. Fruto del golpe, Fernández sufrió una doble fractura en el dedo indice de la mano derecha, pese a lo cual, pudo competir el domingo y acabar segundo la carrera de Mandalika.

En Australia, Raúl tuvo que abandonar la sprint del sábado a consecuencia del dolor en el dedo y fue declarado 'no apto' para la carrera del domingo, que finalmente fue suspendida por la mala visibilidad que impedía volar a los helicópteros.

"Raúl ha completado su evaluación con el equipo médico del campeonato en Sepang y ha sido declarado apto para participar en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) el viernes por la mañana. Posteriormente, tras dicha sesión, se revisará su estado", informa el equipo Trackhouse. Del mismo modo que Martín, al final del FP1 el doctor Charte, junto al piloto y el equipo, tomará la decisión de permitir a Raúl seguir adelante con el gran premio o, por el contrato, declararle no apto para hacerlo.

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