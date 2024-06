Martín: "Sería feliz ganando el Mundial con Pramac, con independencia de lo que diga Márquez"

Pese a que medios italianos dieron por seguro que Jorge Martín es el elegido por Ducati para estar en el equipo de fábrica la próxima temporada, el corredor español no quiso confirmar ni desmentir esa información.

"Los medios siempre están especulando, hay que avalar esta información y lidiar con ello, mi trabajo es pilotar la moto, me voy a centrar en eso este fin de semana y el lunes o martes ya tendremos tiempo de hablar y trabajar para el futuro", dijo.

"Estoy tranquilo, mucho foco en este fin de semana y en esta decisión, pero yo estoy concentrado en lo mio, en lo que puedo controlar".

"Eso es muy subjetivo, al final tu tienes que estar donde estas cómodo, donde creas que puedes ser mejor piloto, tendrá sus razones. Yo estoy muy contento donde estoy y para mi es un equipazo, sobre todo porque subí con ellos desde Moto2 y siempre lo han dado todo por mi".

"No quiero hablar de ello, quiero estar centrado en ir rápido en moto, estar centrado. El lunes o martes habrá tiempo para hablar. Es un fin de semana muy importante para mi equipo y para Ducati y quiero hacerlo bien".

"Te puedo responder lo mismo que llevo diciendo desde hace tres años, que son los que llevo viviendo esta pelea (por llegar al equipo oficial), no es algo nuevo. Estoy centrado en pilotar, a mi no me afecta, es solo cuestión de aceptar que es algo que está ahí, que puede crear presión, pero más a nivel de medios y de algo externo que a mi dentro de la pista. Yo me centro en mi gente y evito pensar en lo que pasa fuera".

"Estaría muy feliz de ganar el Mundial con Pramac, con independencia de lo que hay dicho Márquez".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me dan lo que necesito, mi equipo siempre va a darme lo máximo y Ducati también, si no, no tendría el contrato que tengo. Lo que quiero es ir al oficial para ver si puedo ser aún mejor, no porque no tenga todo lo que necesito. Por eso y porque una fábrica quiere ganar siempre con su equipo".

"Tengo contrato de fábrica con Ducati y por eso soy feliz, confían en mi y llevo unos años tratando de hacerlo bien".

"Al final entiendes que Ducati es una multinacional y pueden tener intereses a otros niveles, hace dos años años Enea era más fuerte que yo y por eso pasó, al oficial, pero ahora no es el caso", en referencia a que Marc no es más fuerte que él.

De momento Martín es el líder del Mundial y el más rápido, pero sabe que la igualdad con Bagnaia y Márquez es total.

"Es un campeonato muy largo y estamos muy igualados a nivel de rendimiento los tres primeros y la pelea va a ser hasta el final. Hay otros pilotos que han sido capaces de ganar pero no se han mantenido constantes, nosotros hemos sido fuertes y contantes en la mayoría de circuitos".

Sobre el revuelo mediático que ha levantado la decisión, Martín quiso quitar hierro.

"No lo sé, supongo que como Marc es tan mediático me ha arrastrado, y como voy líder pues estoy en el foco", dijo.

Martín admitió este jueves en Mugello que ha "hablado con Ducati" pero no quiso dar más pistas sobre el resultado de esas conversaciones, por más que todo apunta a que ha sido el elegido para convertirse en piloto oficial Ducati la próxima temporada.

Uno de los razonamientos que se han dado es que la llegada de Márquez pondría en riesgo el equilibrio de Ducati, algo que Marc dijo que lo normal es que haya competencia.

"No le falta razón (a Márquez) en nada de sus comentarios, sobre todo en lo de la armonía del equipo", dijo Martín. "Al final todos buscamos nuestros intereses y buscamos ganar y esté quien esté en el equipo oficial el año que viene, buscará ganar a Pecco que ahora mismo es el favorito, veremos si lo sigue siendo el próximo año. Veremos como avanzan las cosas estas semanas y a ver qué pasa".

Sobre sus opciones para estar en el equipo oficial, Martín tiene claro que ha trabajado para ello.

"Tanto Ducati, que quiere al piloto más fuerte, como nosotros, queremos estar ahí porque es la moto más fuerte y el equipo oficial. Se habla mucho y hay que saber interpretar y entender que todo esto forma parte del circulo mediático que se ha formado. Pero tenemos un fin de semana importante por delante, el gran premio de casa de Ducati y de mi equipo, y quiero hacerlo bien y mejorar lo de Barcelona", argumentó.

Marc Márquez, Gresini Racing, Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me gustaría correr este fin de semana con tranquilidad y dar el máximo. Cuando no haya carrera tendremos tiempo de avanzar en las negociaciones.Pero ahora no es ni el momento ni el lugar para hablar de todo esto, está claro que los agentes, Ducati y la gente que se encarga de estas cosas avancen. No quiero pensar en eso ahora, voy líder del Mundial, estamos haciendo bien las cosas y no quiero desviarme de la línea que tenemos, no me quiero alejar de los resultados".

Sobre la fortaleza que le da el liderato del campeonato, Martín no le dio tanto valor.

"La distancia en la general es relativa, no cuenta. Lo importante es ser mejor que en la carrera anterior, la general la miraremos a final de año si tenemos opciones. Es un gran reto ganar en casa de los italianos y estoy centrado en hacerlo bien".

El deseo de estar en el equipo oficial es tan grande para Martín que cualquier cosa que no sea eso le llevaría fuera de Ducati.

"No hay más allá, es un tema de motivación y soñar en grande. Todos los piloso aspiran a ser piloto de una fábrica, no se ha visto nunca a un campeón serlo fuera de una fábrica, estoy en el proceso y quiero ser campeón y que mi equipo quiera que lo sea. Es un tema de aspiraciones personales".

En 2022 tuvo la promesa de ir al oficial y le ganó Enea Bastianini por la mano gracias a los resultados, lo mismo que ahora le llevará al equipo de Bolonia.

"Hace dos años no era tan fuerte mentalmente, me afectó mucho más aquella decisión que no ganar el Mundial el año pasado, ahora soy otro piloto y quiero seguir mejorando, no puedo controlar dónde correré, lo único que puedo controlar es ir rápido y es lo que vamos a intentar".

"Estoy deseando salir a pista para dejar atrás el ruido. He aceptado que los medios hacen su trabajo y yo el mio, y si estás en el foco y el centro de atención es que haces las cosas bien y ya sabes, lo importante es que hable, bien o mal (risas)".

"Tengo bastantes fortalezas, soy rápido y puedo ser constante en todas las pistas y eso es clave y me demuestra la confianza que tengo con la moto. Mi experiencia tras cuatro años con Ducati será también importante"

"He sido siempre muy agresivo y explosivo, aún lo soy pero con los años he logrado canalizarlo mejor, ahora se parar y acabar cuarto o quinto cuando toca que no fallar", zanjó el de Pramac.