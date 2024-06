Martín: "Ha sido extraño hablar con Dall’Igna en el box y darle información"

Jorge Martín no tuvo un arranque de gran premio en Assen como le hubiera gustado, pero al final del día el corredor de Pramac logró el objetivo de pasar el corte de la Q2, aunque terminó la Práctica de este viernes por la tarde a casi medio segundo del primero, Pecco Bagnaia.

"No estoy contento para nada. No sé cómo he logrado hacer el quinto. Me falta mucha estabilidad en las curvas rápidas. Estoy sufriendo, pero en esta pista, una pequeña mejora tiene una gran influencia. Tenemos a Pecco, que está dos pasos por delante del resto", resumió.

Le preguntaron a Martín si se había empleado a fondo o había guardado algo.

"Sí, estoy empujando a tope. Estoy dando mi 100%. Hoy no he encontrado el camino, pero lo encontraré mañana, eso seguro", tranquilizó.

Este arranque del GP de los Países Bajos ha servido para que Martín y Gigi Dall’Igna se vieran las caras por primera vez desde lo sucedido en Mugello, cuando Ducati eligió a Marc Márquez y Martín optó por firmar con Aprilia.

"Se hace un poco extraño cuando hablo con Gigi y los chicos, los ingenieros de Ducati, porque me preguntan muchas cosas sobre lo que pasa en la pista", explicó Jorge.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quiero decir que es difícil ser sincero, para ser honesto. Pero supongo que quieren ayudarme, así que intentaré ser sincero con ellos, explicarles lo que ha pasado e intentar mejorar", valora.

"Espero que cuando les dé información, ellos me la devuelvan. Esta es la clave. Intentaré que me ayuden. Pero es un poco extraño, como he dicho, cuando entran en el box hablar con ellos", se sinceró.

Aunque el desenlace no era el previsto para Martín, haber dado el paso de firmar por Aprilia le da más paz que las ganas de revancha con Ducati.

"Ahora estoy más relajado. Me siento mucho más relajado en el box. Lo más importante es que no sé si estaba obsesionado por demostrar a Ducati que yo debía ser el elegido. Ahora ya no siento que tenga que demostrarlo. Es sólo competir por mí mismo para intentar estar cada día a la altura de un piloto mejor. Este es mi objetivo ahora. Ya no tengo que correr para demostrar nada a Ducati, sólo para demostrarme que puedo creer en mí mismo y que puedo alcanzar los objetivos que tengo en mi mente".

Martín no busca revancha con Ducati

Le pidieron al español si, de alguna manera, quería demostrar a Ducati que se han equivocado.

"No, no, no. En absoluto. Aunque tuviera 100 puntos de ventaja no sería una elección. No se trata de demostrar nada. Se trata más de trabajar en mí mismo para ser mejor piloto en Valencia, a final de año, y para ser mejor piloto la próxima temporada".

Por último, lógicamente, le preguntaron por la confirmación de la marcha de Pramac con Yamaha.

"Bueno, ya lo sabía... no ya, pero el 99% ya estaba hecho en Mugello, así que sí. Una gran noticia, creo. Qué quieres que te diga. Toda la información que está aportando Pramac a la fábrica es súper importante y la echarán de menos al 100% la próxima temporada. Y a Yamaha le ayudará mucho trabajar con Pramac para tener más motos en pista y para desarrollarlas", zanjó.