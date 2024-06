Martín: "Ha sido un fin de semana estresante, espero firmar pronto y cerrar este tema"

El de Pramac se vio adelantado a pocos metros de la meta por Enea Bastianini tras estar segundo durante todas las vueltas de la carrera. Un despiste al final permitió al de Ducati ganar una posición y relegar a Jorge Martín al tercer puesto, una situación que frustró bastante al español.

Sin embargo, Martín logró salvar un fin de semana que se había complicado muchísimo, con problemas en su moto base y con una caída en la sprint del sábado, que propició a Pecco Bagnaia recortarle 12 puntos, más los nueve que le recortó este domingo, en total 21 (ahora estaño separados por 18).

Pese a ello, Jorge sigue firme líder del campeonato con 171 puntos y se va a este mini parón de tres semanas con la esperanza de firmar un contrato de dos años con el equipo oficial Ducati.

"Hemos salvado un fin de semana muy complicado, hemos sabido hacia donde ir, es solo experiencia para otras ocasiones que tengamos estos problemas", dijo en referencia al problema con el tren delantero.

"Ha falta de tres vueltas he pensado en ganar la carrera y al no habérmelo creído del todo, he pasado a hacer un fallo de rookie abriendo la puerta para ese adelantamiento de Enea al final, me ha dolido bastante la verdad", admitió.

"Ha habido cosas positivas y hemos aprendido mucho este fin de semana", dijo sin embargo, tras acabar con un nuevo podio.

Pese a ello, Bagnaia logró ser el gran triunfador del fin de semana en su casa.

"Este fin de semana desde el jueves ya se veía que era de Pecco, es su pista y siempre lo ha sido, estar cerca de él ya es un buen trabajo. Aprender a no relajarme peleando por un segundo o tercero es positivo, no me volverá a pasar lo de que me ha sucedido hoy al final. Estoy frustrado por ese adelantamiento, pero contento con el resultado, con el trabajo y esperando aprovechar el test de mañana lunes si no llueve para seguir mejorando".

Para Martín el fin de semana ha sido un infierno ya que empezó con la noticia de que había sido el elegido para estar el próximo año en el equipo oficial Ducati, lo que le sometió a una tormenta de preguntas al respecto.

"Quería que pasara ya este fin de semana ya, ha sido estresante, he conseguido centrarme bastante en mi pilotaje, pero no conseguid encontrarme con la moto, necesitaba una ayuda extra, con mi moto de siempre no valía, con la moto de ayer sufrí tanto, con la moto de hoy hubiera acabado en el podio en la sprint. Hemos logrado cambiar la moto y hemos salido de nuestra rutina de tener la moto quieta", dijo.

Sin embargo, el estrés fue más por las preguntas sobre su futuro.

"Ha sido un fin de semana difícil a nivel fuera de pista, pero creo lo hemos solventado bien. Y ya por fin espero esta semana solventar mi futuro, si no es la siguiente. Pero llegar ya a Assen con la cabeza limpia será importante y con las ideas claras, y espero ya con una firma en el papel para no estar pensando en estas cosas"., adelantó antes de reconocer que se va a tomar unos días de descanso. "Tengo la boda de Aleix y unos días de descanso con mi novia", zanjó el madrileño.