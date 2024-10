Martín: "Estrategia perfecta y gran trabajo, pero hay incertidumbre para la carrera"

Siempre se dijo que Phillip Island era un circuito de piloto, donde las diferencias no las marcaba la máquina, sino la destreza del que iba encima de la moto y Jorge Martín este sábado se sacó una vuelta de pole position que se quedó a solo 50 milésimas del récord de la pista, que logró el mismo con la pole del pasado año, un tiempo de 1.27.296, completando la primera fila de la parrilla Marc Márquez (a 0.594) y Maverick Viñales (a 0.695). El segundo de la general, Pecco Bagnaia, solo pudo ser quinto, rodando 1.182 segundos más lento.

Una de las claves del dominio de Martín fue que salió, desde el minuto cero, con un neumático duro delante, lo que le dio confianza para ser agresivo desde el principio.

"Antes de salir no lo tenía tan claro, veía que la pista se estaba secando rápido, la única duda eran los parches de agua que se veían, pero la temperatura era la adecuada para montar el compuesto duro delante. La primera, segunda vuelta, han sido un poco extrañas, casi me caigo en el segundo intento, pero luego ya he podido apretar y estoy contentísimo con el resultado. Igualmente será una carrera con mucha incertidumbre, casi no hemos rodado nada en seco y con Marc (Márquez) saliendo a mi lado, que también tiene muy buen ritmo, a ver si podemos ir para adelante", dijo el español.

Lo cierto es que tras montar el medio delante, el resto de pilotos viendo la performance de Martín cambiaron al duro.

"El tema es que si no lo ponías en el primer intento, en el segundo no era fácil calentarlo, por eso pensé en poner el duro de salida y, si no iba bien, dejarme la opción de volver al medio en la segunda salida. Estrategia perfecta y gran trabajo del equipo. Pero ahora queda por delante dos carreras muy intensas en las que hay que sacar el cien por cien".

El año pasado no se celebró la sprint en Australia por el viento, por lo que la de hoy será la primera. "Es difícil saber cuál será la clave, tampoco sabemos hasta dónde pueden llegar la gomas, alguno ha probado la media pero creo que la blanda será la elección de la mayoría", dijo Jorge, que el año pasado lideró toda la carrera hasta que, a tres vueltas, se quedó sin gomas y acabó quinto.

Viñales: "Phillip Island reduce la ventaja mecánica"

Como es habitual en él, Maverick Viñales logró brillar en Phillip Island, logrando el tercer mejor tiempo en la Q2, lo que le permitirá salir desde la primera fila de la parrilla tanto en la sprint de hoy como en la carrera de mañana.

"Ha ido bien y estoy contento, con la primera goma ya me he puesto en primera fila, eso significa que estamos a un buen nivel. Quizá aquí en Phillip Island hasta un poquito más, me conozco la pista, se me da bien y sé por dónde poner el neumático. Intentar ir a tope, no tenemos nada que perder y vamos a intentar seguir a Martín en las primeras vueltas a ver si nos podemos meter en la lucha si puedo", dijo Mack.

"Phillip Island es un circuito que reduce un poco las ventajas mecánicas, obviamente están ahí, pero estamos trabajando bien con los chicos, quiero llevarle un buen resultado y hacer una buena carrera y dar espectáculo, este circuito nunca decepciona. Intentaremos pelear desde el principio, las condiciones eran difíciles y hemos estado ahí. Seguramente tendremos una moto para estar con los de delante. Vamos a intentar hacer una buena salida, este circuito es diferente, la recta es bastante larga y hay margen para encontrar el hueco, esperemos que las KTM no salgan tan bien como siempre", dijo el de Aprilia.