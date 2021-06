Martín: "Decidí esperar para volver porque recordé lo que dijo Márquez"

El rookie madrileño fue la revelación en su segundo gran premio, en Qatar, consiguiendo la pole y su primer podio después de liderar la mayor parte de las vueltas de la carrera. Sin embargo, dos semanas más tarde, en Portimao, se topó con la cara amarga del deporte: las lesiones.

Martín sufrió una escalofriante caída durante el tercer libre del Gran Premio de Portugal y se produjo numerosas fracturas que le obligaron a pasar por el quirófano.

El piloto de San Sebastián de los Reyes se marcó como objetivo volver en Mugello, la semana pasada. A mediados de mayo ya estaba entrenando gimnasio y en bicicleta, pero finalmente los médicos le frenaron y prefirieron que volviera en Barcelona, un circuito menos físico.

"Ha sido un mes muy duro", dijo Martín el jueves durante la rueda de prensa oficial del GP de Catalunya. "He estado trabajando mucho para recuperarme lo antes posible. El objetivo era Mugello, pero no era el mejor circuito para volver. Espero tener un buen fin de semana. No me marco ningún objetivo, solo recuperar confianza".

"Tuve mala suerte en la caída. Con los neumáticos nuevos, a veces, no sé porque tienen como arenilla. Pensaba que estaba limpio. Tuve un highside sin abrir gas. Me golpeé en la cabeza y no recuerdo los siguientes 20 minutos. Me rompí ocho huesos", explicó sobre la caída.

"Al principio, con las lesiones, no podía ni andar. Estaba lesionado y veía las carreras. El cambio fue cuando empecé a andar y prepararme para Mugello. Cuando el doctor me dijo que aún no estaba listo, me resultó complicado de seguir Mugello", dijo sobre la recuperación.

El piloto de 23 años tomó como ejemplo algo que dijo Marc Márquez después de estar nueve meses lesionado por precipitar su regreso.

"No sé exactamente lo que le pasó a Marc, pero sí que se perdió muchas carreras. Quizás, sin su ejemplo, hubiese regresado en Mugello. Recuerdo que dijo: 'Hay muchas carreras por delante, pero cuerpo solo uno'. Lo escuché y la verdad que lleva mucha razón. Decidí esperar para que los médicos lo tuvieran todo claro", zanjó.

Las fotos de la temporada 2021 de Jorge Martín en MotoGP

