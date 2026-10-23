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MotoGP GP de Australia

Martín: "Entrar demasiado rápido en la curva, como con la Ducati, me estaba penalizando"

Jorge Martín, que no pudo competir el pasado año en Phillip Island por sus múltiples lesiones, acabó quinto la Práctica del GP de Australia este viernes, pero lo hizo como la Aprilia más 'lenta'.

Oriol Puigdemont

Editado: 23 oct 2026, 7:21

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Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El corredor español defiende el liderato del campeonato del mundo con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, y lo hace con le ligero handicap de o haber corrido nunca con la RS GP en Phillip Island, un circuito particular y muy de piloto, en el que ha tenido grandes actuaciones en el pasado, pero al manillar de una Ducati. De ahí que se pueda entender que, al final del día, de entre todas las motos de Noale, la peor clasificada fue la del madrileño, que pese a todo acabó quinto en la hoja de tiempos, logrando el pase directo a una Q2 que, ahora mismo, se prevé que vaya a disputarse en condiciones de mojado.

"Sí, bueno, para Aprilia fue un gran día", dijo cuando le preguntaron por el dominio de la marca italiana, colocando sus cuatro motos entre los cinco primeros. "Para mí estuvo bien, la verdad, mejor de lo que esperaba", admitió.

"Creo que aquí batí mi récord de vuelta, mi récord personal, así que estoy contento. Sin duda, necesitaba adaptarme al estilo de la Aprilia porque no pude estar aquí el año pasado, estoy muy acostumbrado a pilotar aquí con la Ducati, así que intentaba apretar mucho al entrar en las curvas, pero estaba destrozando los neumáticos delanteros, así que tuve que readaptar un poco el estilo. Por la tarde me sentía mucho mejor, mucho más equilibrado", explicó su progresión.

"Sin duda hay algunos detalles que mejorar, vamos a ir rápido con esto y con el resto de las Aprilia, pero sí, lo bueno es que tenemos los datos, intentaremos igualarlos. No estamos lejos, pero sin duda hay dos puntos que estoy limitando un poco", admitió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre el punto de que le penaliza entrar rápido en las curvas, Martín se ofreció a dar explicaciones. "Es un problema que tenía antes y que aún tengo. Intento entrar muy rápido y luego llego un poco tarde al acelerador, así que sí, aquí parece que el problema es más significativo, se nota más, porque necesitas mucha velocidad al salir de las curvas. Ahora intento frenar y entrar despacio, pero luego me viene bien a la salida".

Este jueves por la noche, en Phillip Island, los pilotos mantuvieron una reunión para hablar sobre la decisión de MotoGP de mantener el GP de Qatar.

"Siempre es bueno que estemos unidos. Es normal que todos queramos seguridad en el paddock, para los equipos y para la gente que trabaja aquí, pero sinceramente, no creo que hayamos dado un gran paso adelante", enfrió la situación un Martín que no ve necesario instaurar este tipo de reuniones de forma habitual. "Quiero decir, si nos reunimos es porque algo está pasando, así que espero que no nos veamos mucho. Pero sin duda es necesario, es bueno que podamos hablar entre nosotros", zanjó.

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