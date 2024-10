Martín: "Enhorabuena a Bagnaia, es un maestro en este tipo de situaciones"

Una caía el sábado en la Q2 condenó a Jorge Martín a salir 11º en parrilla en las dos carreras del fin de semana, o que aplanó el camino a Pecco Bagnaia para lograr un nuevo doblete, pero el español, líder del campeonato, ahora solo con 10 puntos, minimizó lo que hubiera podido ser un desastre absoluto, con un cuarto puesto en la sprint y un segundo en la carrera que sabe a victoria.

"Estoy contento, hemos hecho una carrera fabulosa, estar tan cerca de Pecco me llevó a intentarlo, pero a dos vueltas del final tuve un susto delante y decidí que era el momento de relajarse y pensar en los puntos. Enhorabuena a Pecco, es un maestro en este tipo de situaciones, pero estoy contento, hemos hecho una buena carrera", valoró el español.

La clave, sin duda, fue de nuevo una salida fulgurante.

"He hecho una buena salida, pero no tan buena como ayer. He tenido que coger muchos riesgos, también Marc Márquez, al que he podido pasar en la primera vuelta, y a Enea Bastianini, me he quitado un buen peso de encima en ese adelantamiento. Con Brad Binder he sufrido un poco más y he gastado mucho neumático", confesó.

"Hemos salvado una situación complicada saliendo 11º en parrilla, no tenia tan claro poder acabar segundo hoy la carrera, he desgastado mucha goma tratando de alcanzar a Pecco y al final no tenia suficiente para intentar atacarle en las últimas vueltas, lo he intentado hasta el final, estoy contento de haber recuperado tantas posiciones y me da confianza de cara al futuro", siguió su valoración.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Team podio Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido una carrera extraña, me he puesto segundo muy rápido y trataba de cerrar el hueco con Bagnaia, pero cuando me acerca a medio segundo tenia problemas con la goma delantera, he cedido un poco para refrigerar, pero a falta de 10 vueltas he visto que tenia algo guardado y he intentado atacar, pero cada vez que me acercaba de nuevo tenia problemas y empezaba a arriesgarme a una caída, así que he preferido acabar la carrera y asegurar los puntos".

Saliendo tan atrás en la parrilla, acabar segundo y ceder solo cinco puntos con Bagnaia es un triunfo.

"No sé que decir, este finde semana tenia un reto por delante muy grande saliendo el 11, podía tirar el fin de semana a la basura saliendo como un loco, o podía intentar hacer una buena salida y construir una buena carrera. Lo he intentado y no me voy con mal sabor. Lo que me duele es la caída en la Q2, porque podría haber peleado más mano a mano con Pecco, son aprendizajes y espero ser mejor en Australia la próxima carrera", explicó.

En el post podio, Bagnaia le dijo a Jorge Martín que esperaba seguir recortando y llegar a cero puntos en Valencia. "Lo firmo", exclamó el español, que luego se tiró atrás en esa afirmación.

"No, claro que no lo firmo (risas), pero se lo tenía que decir. Son pocos puntos 10 pero Australia es una pista que me gusta, vamos a descansar una semanita un poco, pero al final sigo por delante y hay que mantenernos ahí".

Por último, Martín quiso felicitar al nuevo campeón de Moto3, David Alonso.

"Le quiero felicitar, justo antes de irme a a dormir ayer, me lo encontré en el ascensor del hotel, y me pregunto qué hice yo cuando gane el mundial de Moto3. Le expliqué que fui en el grupo toda la carrera y que en las últimas vueltas ataqué, y eso ha hecho él y me lo ha recordado. Es un gran chico, muy educado, muy bueno. Ahora todo son risas, pero en dos días lo tendremos aquí luchando con nosotros por las victorias", zanjó.