Martín: "Hemos elegido el motor 2024; con el carenado tengo dudas"

El corredor del Prima Pramac Ducati, que el martes fue el más rápido en la primera jornada del test de pretemporada de MotoGP 2024 en Sepang, este miércoles terminó segundo en la hoja de tiempos, pese a que bajo su crono hasta un 1.57.273 que en ese momento se convirtió en la vuelta más rápida dada jamás en el trazado malasio.

Sin embargo, tras liderar toda la jornada, a falta de media hora para el final del día Enea Bastianini, también con una Ducati, le arrebató el tiempo (1.57.134) estableciendo una nueva mejor marca.

En los últimos minutos de la jornada, Jorge Martín volvió a pista, daba la impresión de que iba a intentar recuperar el liderato perdido a última hora, pero solo se dedicó a dar unas pocas vueltas sin atacar el tiempo.

"Al final he salido a rodar, pero estaba centrado en trabajar, hacer aquí el primero o el 15 no afecta de cara al campeonato, hay que centrarse en trabajar y en probar las cosas que va trayendo la fábrica. No vale la pena arriesgar una caída para hacer el tiempo, eso lo tango claro", dijo el madrileño.

Martín expresó el lunes dudas sobre qué motor iba a descartar, mientras hacia pruebas con el nuevo carenado de Ducati.

"No lo tengo del todo claro, si tuviera que decidir mañana ya sabría cuál es mi decisión (el carenado 2023), pero quizá tenga que seguir dando vueltas con este nuevo carenado, de alguna forma quizá tiene algo positivo y tenemos que ver si el potencial que debe tener lo podemos exprimir de alguna manera. Seguramente tiene algo más de carga y eso te puede ayudar en algunos sitios, pero hay que ser competitivos y los tiempos tienen que salir y no me quiero volver loco cambiando la moto si con ese nuevo carenado no somos rápidos. Pero lo seguiré intentado", dijo en referencia a que este jueves, en la tercera y última jornada de teste en Sepang volverá a montar ambas piezas.

Jorge Martín, Pramac Racing con Gigi Dall'Igna Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En ese sentido, el piloto de Pramac tiene libertad a la hora de elegir qué carenado prefiere.

"El año pasado ya empezamos con un carenado diferente al que escogieron en el equipo oficial, era con el que yo me encontraba más cómodo, incluso creo que luego ellos se arrepintieron (de su elección). Así que quiero seguir mi instinto y, de momento, cuando pongo mi carenado de siempre voy más rápido", explicó.

Lo que sí está ya decidido es la elección del propulsor.

"El motor que era lo más crucial ya está decidido. Hoy solo he usado el 2024 en las dos motos, así que esa decisión ya se ha tomado", anunció.

Martín logró batir el récord de la pista muy pronto, en los primeros compases de la sesión.

"Esta mañana he puesto una goma nueva y solo salir ya he hecho el tiempo, y no era un time attack, era una prueba para ir comparando los carenados, pero me ha salido ese crono. Quizá me he pasado un poco, porque cuando estas haciendo una prueba de una pieza como esta, cuando montas la otra tienes que ir igual de rápido, para que sea una prueba real".

Unos tiempos que, respecto al año pasado, están bajando mucho con los neumáticos nuevos.

"La pista está menos bacheada que el año pasado en los test, pero sí que está igual que en el gran premio de noviembre, pero cuando montas una goma nueva mejoras mucho, incluso el ritmo. Aquí están trayendo neumáticos bastante buenos y se marca la diferencia", dijo.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De cara a mañana, si se mantiene la tendencia, no es extraño que se vuelva a batir el récord.

"Seguro que mañana se llega al 56, aunque habrá que apretar bastante. De todos modos, aunque se haga o no se haga, tampoco me importa mucho, no ganas demasiado, y es un riesgo. Hoy hemos visto como Marco Bezzecchi en su última vuelta se ha caído y al final lo único que logras es hacer trabajar al equipo con una caída, además de que puedes perder confianza. Personalmente, de cara a mañana prefiero, aunque no baje del 57, no sufrir una caída", concedió.

"Se ha rodado mucho aquí, la pista está muy bien y por eso se hacen estos tiempos. Hay que hacerlo, sí, pero las condiciones ayudan, hay que ser sensatos con estas cosas, porque luego en el fin de semana de carrera no te encuentras la pista de esta manera", lo que puede llevar a animarle a batir el récord.

"Lo importante es probar las piezas, decidir cuál es el mejor paquete y con eso presentarnos en Qatar, lo demás es solo para los titulares de prensa".