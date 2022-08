Martín: "Estoy preparado para hacer una gran segunda parte de temporada"

Cargar el reproductor de audio

Durante el pasado Gran Premio de Italia, a finales de mayo, Ducati comunicó a Jorge Martín y Enea Bastianini que la decisión sobre quién iba a ser el segundo piloto oficial de la marca en 2023 no se iba a tomar ese fin de semana, como era la intención inicial, y quedaba pospuesta hasta el 31 de agosto, el día antes del fin de semana de Misano.

El fabricante de Bolonia consideró, en ese momento, que tomar una decisión tal y como se habían desarrollado los acontecimientos no iba a ser del todo justo, por más que en ese momento Bastianini acumulaba tres victorias y luchaba por el campeonato.

Sin embargo, los ejecutivos vestidos de rojo consideraban que Martín no había tenido las mismas oportunidades. El español se había visto castigado por las lesiones (tuvo que pasar por el quirófano el 6 de junio) y había tenido que llevar el peso del desarrollo de la Desmosedici GP22 junto a Johann Zarco, su compañero en Pramac, al elegir los pilotos oficiales una moto híbrida 2021-22, mientras que Enea gozaba de la estabilidad de una moto que el año anterior Pecco Bagnaia había catalogado de "perfecta".

Hasta ese momento, en las siete primeras carreras del año, Bastianini había acumulado 94 puntos por solo 28 de Martín, que apenas sumaba el segundo puesto de Argentina y un octavo en Austin, con hasta cinco carreras sin puntuar.

A partir de esa reunión en Italia, las cosas han cambiado sustancialmente, Enea encadenó dos ceros consecutivos (Mugello y Barcelona), añadiendo un total de 24 puntos en su casillero en las tres siguientes carreras de Sachsenring, Assen y Silverstone.

Por el contrario, Martín hizo un cambio sustancial y desde el fin de semana de Italia ha anotado en las cinco carreras disputadas, con un segundo puesto en Montmeló y un total de 53 puntos, más del doble que su rival para el asiento oficial en el mismo tramo.

"Lo que ha cambiado en estas últimas carreras es que entiendo mejor los límites de la nueva moto de este año, empiezo a sacar lo mejor de ella y me siento mucho mejor de la mano (derecha)", explica Martín a Motorsport.com mientras prepara a fondo la próxima cita del campeonato, el Gran Premio de Austria, que se celebra la próxima semana. "Todo ello sumado hace que me encuentre con más confianza y control en las carreras", añade el español.

Además de aspectos técnicos respecto a la moto y físicos, el español también cambió su aproximación a los fines de semana de carrera, gracias en parte a una conversación que mantuvo con los jefes de la marca y que está permitiendo ver la mejor versión del corredor.

"Ducati simplemente me pidió que me centrara en acabar las carreras, que me recuperara de la mano al 100% y que luego llegarían los resultados. Creo que vamos por el camino correcto", explica el ganador del trofeo de debutante del año en 2021, precisamente por delante de Bastianini.

La pasada carrera de Silverstone fue la única de las últimas cinco en la que Enea acabó por delante de Jorge. El italiano hizo lo que mejor sabe hacer, guardar neumáticos durante la primera mitad de las vueltas y atacar al final. Esta vez no le sirvió para ganar, pero sí para superar a Martín en la última vuelta con el cuarto puesto en juego.

Jorge hizo una grandísima primera mitad de carrera, saliendo aún más atrás en parrilla (9º) llegó a posiciones de podio y se mantuvo en el top 5 durante las últimas 15 vueltas (10 de ellas cuarto).

"Hemos demostrado ya con poles o con los dos segundos (Argentina y Catalunya), que podemos ser muy competitivos. También la última carrera en Silverstone la disfruté mucho, especialmente la primera parte", se reivindica.

"Empiezo a tener la agresividad y explosividad que siempre me ha caracterizado. Así que estoy convencido de que nos espera una gran segunda parte de temporada. Estoy preparado", asegura el chico de San Sebastián de los Reyes.

