En 2022 Ducati le prometió a Jorge Martín que iba a llevar una moto idéntica a la del equipo oficial, entonces formado por Jack Miller y Pecco Bagnaia, que acabó siendo campeón del mundo. Pero tras el primer test del año pasado, el corredor italiano descartó la última versión del motor y se quedó con una anterior. Martín, y también su compañero en el equipo Pramac, Johann Zarco, y Luca Marini, tuvieron que seguir adelante con el motor 2022, mientras los oficiales contaban con un propulsor que, visto ahora, era mucho mejor.

Los ingenieros de Borgo Panigale han desarrollado un nuevo propulsor 2023 derivado del que llevó Bagnaia y, al parecer, muy similar, lo que están llevando al italiano, nuevamente, a dudar sobre cuál es mejor. En cualquier caso, este año, Martín llevará la misma moto que Pecco y Enea Bastianini, los oficiales de fábrica, o al menos eso dice en su contrato.

"He notado una gran mejora del motor 2023 respecto al de 2022", aseguró Martín al final de los tres días de test en Sepang, la pasada semana.

Para el español no hay color y la elección está clara, sin embargo no es así para Pecco.

"Seguramente el motor que llevaron los (pilotos) oficiales el año pasado no tiene tanta diferencia, por eso, por lo que he escuchado, ellos tienen más dificultad a la hora de elegir entre uno u otro porque no hay una diferencia evidente", argumentó.

"Yo tengo clarísimo que, para mi, el motor 2023 es mejor, pero tampoco sé aún con qué llegaremos a Portimao. En principio todo apunta a que será con el nuevo, pero aún hay ahí un vacío y tendremos que esperar", explicó en referencia a la elección del propulsor que debe homologar Ducati antes del inicio del curso.

Para Martín la gran mejora del nuevo motor no es tanto la velocidad o la potencia como un factor importante, frenar la moto, además que le permite ser más él quién la lleva.

"Un poco en general es más fácil de llevar, la conexión del gas con la rueda trasera es mucho más real de lo que lo era antes y puede recaer más en mi la responsabilidad de gestionar, no tanto en el aspecto electrónico o los mapas", explica.

"A parte, en la frenada también mejoro, puedo parar la moto diez o quince metros más tarde, que es lo más importante porque es donde más perdía el año pasado. Tengo dos o tres décimas solo con la frenada", asegura.

"Ahora estoy entendiendo que el motor no te da solo que la moto corre más, todos los rivales han mejorado y tienen más caballos, el domingo estuvo en la recta con una Yamaha y no pude pasarla. Pero ahora he entendido que lo más importante es trabajar y ver cómo afecta en la frenada. Con el freno motor te imaginas que puedes parar la rueda más o menos, pero yo no imaginaba que pudiera hacerlo como lo he podido hacer ahora (con el nuevo motor), hay mucha diferencia", con respecto al propulsor del año pasado.

Martín acabó el test con el quinto mejor tiempo (1.58.204) tras tres jornadas de trabajo en las que acumuló 130 vueltas.

"Todo fue muy bien menos la caída del sábado, que fue un poco de novato al salir después de la lluvia en mojado, pensando que estaba seco. Me podría haber hecho mucho daño, tuve suerte", celebra.

"Pero fuera de eso, todo fue bien. Salgo a pista y lo tengo claro, tengo un buen ritmo siempre y a la hora de comparar cosas rodar en la misma décima es lo que te permite ver las diferencias, porque si cada vuelta la haces medio segundo más rápido o más lenta no ves mucho. Conseguí entender la diferencia entre los carenados, lo que me iba bien y lo que no, y lo mismo con el motor. La verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque pude rodar mucho que es lo que me faltó el año pasado, y tener una buena base me tranquiliza".

El joven piloto español espera poder confirmar las buenas sensaciones en los dos días de test oficial de Portimao, el 11 y 12 de marzo, dos semanas antes de arrancar la temporada con el Gran Premio de Portugal el último fin de semana de marzo.

