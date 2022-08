Martín: "He logrado ser competitivo desde el primer día"

Cargar el reproductor de audio

El corredor español quiere cerrar el Gran Premio de Austria con una actuación brillante, con la victoria a poder ser, igual que hizo el pasado año en la primera de las dos carreras que se celebraron en este circuito, su primer triunfo en la clase mayor.

Para Jorge Martín es crucial poder llegar a la fecha del 31 de agosto, cuando supuestamente Ducati tomará la decisión de quién acompaña a Pecco Bagnaia el próximo año en el equipo oficial, con una buena nota.

“Esperaba empezar bien porque es una pista que siempre se me ha dado favorablemente, pero el año pasado acabé ganando la carrera y el primer día estaba el 17º, así que los primeros días no acostumbran a ser mi fuerte y esta vez he logrado ser competitivo desde el primer momento”, explicó satisfecho el corredor del equipo Pramac-Ducati.

“También con el nuevo trazado me he sentido bien, en el T1 he sido el más rápido con la nueva chicane, así que estoy muy contento”, añadía.

Pese a ser quien mejor ha pasado en esta primera jornada por la nueva zona de reducción de la velocidad, Martín cree que es un punto que se puede mejorar en el futuro.

“Es bastante delicada, aunque es menos peligroso en términos de velocidad y lo que puede llegar a ser una caída en esa zona, tienes más riesgo de acabar en el suelo, porque está lleno de baches y son dos curvas más cuando antes era casi una recta. Creo que es un punto que se debe mejorar para el futuro”, valoró.

Al final del día, Martín terminó en la tercera posición en la hoja de tiempos, a 29 milésimas de su compañero Johann Zarco, que fue el mejor, y a solo 5 milésimas de Jack Miller, que acabó segundo.

“Hemos trabajado bastante de cara a la carrera y hemos mejorado con goma usada, así que entiendo que mañana debemos dar otro pasito adelante”, fue su mensaje

Por último, a Martín le preguntaron por la noticia adelantada por Motorsport.com en referencia a la carreras al sprint que Dorna implantará el próximo año.

“No sé muy bien de qué va, espero que nos lo expliquen en la comisión de seguridad de este viernes. Pero en una temporada con 22 carreras hacer dos cada fin de semana me parece una locura. Pero al final es lo mismo para todos, aunque no han de pensar solo en el espectáculo, también deben tener en cuenta el trabajo de los mecánicos y toda la gente que está aquí, que es mucho”.

