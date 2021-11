Martín: "Pensaba que iba a ser mucho más difícil volver a Portimao"

El pasado 17 de abril, Jorge Martín sufrió una durísima caída en el FP3 del Gran Premio de Portugal, la tercera carrera de la temporada de su debut en MotoGP. El madrileño llegaba de deslumbrar al mundo en la cita anterior en Qatar, donde hizo la pole y subió por primera vez al podio (3º).

En el accidente, el de San Sebastián de los Reyes sufrió hasta siete fracturas que le obligaron a pasar por el quirófano y le dejaron de baja cerca de dos meses, provocándole secuelas que a día de hoy aún no ha superado por completo.

Martín confesó antes de volar a Portimao que le tocaba "afrontar uno de su mayores miedos" y ya en el circuito desveló que tras esa caída estuvo "a punto de dejar de correr".

En su primera toma de contacto con el trazado luso, Martinator acabó 17º en el FP1, a 1,1s del mejor tiempo marcado por Fabio Quartararo. El piloto de Pramac dio un salto por la tarde, bajando más de un segundo su registro y quedándose a siete décimas del campeón del mundo, que lideró la jornada.

El piloto de 23 años reconoció que se tomó con cautela las primeras veces que pasó por la fatídica curva 7, pero poco a poco se fue olvidando del asunto.

"Pensaba que iba a ser mucho más difícil volver aquí, tanto mental como físicamente. Pero lo mental ya lo hemos dejado atrás" Fue un gran día. Por la mañana me lo tomé con calma, por la temperatura y porque aquella curva (la del accidente) me daba un poco de miedo. Por la tarde cambiamos algunas cosas y me sentí mucho mejor".

"Creo que tenemos margen de mejora, pero ya hemos ido más rápido que el primer fin de semana. Me quedé a tres milésimas de pasar a la Q2. Mi objetivo es terminar entre los cinco o los seis primeros este fin de semana. Hemos ido un segundo más rápido que la primera vez. Cada vez tengo más experiencia. Es una pista más. Los demás ya tenían una base aquí y yo, no. Era importante venir para hacer esa base, sobre todo para el futuro", remachó.

