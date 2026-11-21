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Martín: "Es muy difícil salir vivos de Portimao, pero en peores plazas hemos toreado"

Jorge Martín necesita una victoria o un segundo puesto este domingo en el GP de Portugal para intentar mantener viva la lucha por el título hasta Valencia, una posición en la que, admitió, ahora mismo "no me veo".

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 nov 2026, 17:22

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Salida de la sprint de Portimao

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El quinto puesto cosechado por Jorge Martín en la sprint de Portimao este sábado y la inesperada caída de Marc Márquez, alargarán la pelea por el campeonato del mundo entre el de Ducati y las Aprilia un día más, hasta este domingo a las dos de la tarde, hora local, cuando se dispute la carrera larga, programada a 25 vueltas, en las que Martín necesita acabar primero o segundo y que Márquez lo haga noveno o 14º.

"Verme no me veo acabando primero o segundo, pero nunca se sabe. En peores plazas he toreado y lo hemos conseguido", soltó el madrileño. "Voy a intentar sacar lo mejor de mi mañana, creo que puedo pilotar mejor que hoy, que es el objetivo. No estoy muy lejos de ese podio, es muy difícil, pero quizá el segundo puesto puede ser factible", añadió.

Pese a que la caída de Marc le mantiene con vida en el campeonato, el de Aprilia sabe que es cuestión de tiempo. "El campeonato está menos vivo de lo que estaba el jueves. Pero mañana tenemos otra oportunidad y voy a intentar mejorar mi velocidad, aún no he encontrado lo que me falta para ser más rápido. Es verdad que en carrera es cuando me he encontrado mejor, estaba más cerca del podio y espero que mañana con la media, que suele irnos muy bien, mejorar el ritmo", dijo en referencia al neumático trasero.

A dos vueltas para el final Márquez era virtual campeón, pero Martín pudo verle en el suelo, manteniéndose vivo en la lucha por el campeonato.

"La verdad es que en ese momento solo pensé en mantenerme sobre la moto, pensaba que nos íbamos a caer todos porque llovía mucho en ese punto. He intentado ir con calma, hemos pillado después a Alex Márquez y estaba muy concentrado intentando pasar a Pedro Acosta y a Alex, pero ellos también tenían su carrera y ha sido muy complicado adelantarles. Igualmente, creo que ha sido la mejor sesión de todo el fin de semana, así que estamos haciendo pasitos adelante, pero no suficiente para pelear por ese podio".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

En la salida Martín ganó dos posiciones y parecía que se iba para adelante, pero rápidamente las perdió y tuvo que construir desde atrás.

"He sido agresivo en la salida, siempre lo intento, hoy un poco más, pero solo ha pasado a un piloto, en esta pista somos muchos pilotos en pocos metros y era difícil avanzar ahí", en referencia al embudo de la tercera curva.

"Seguramente no estoy a mi cien por cien físicamente", dijo en referencia a su lesión en la mano derecha, "pero no es ninguna excusa, la moto está a punto, lo hemos visto en Marco Bezzecchi y en Raúl Fernández (primero y segundo), así que tengo que entender como hacer que esta moto me funcione aquí, es cuestión de tiempo, pero no tengo mucho. La verdad", lamentó.

Al principio de la carrera, hasta dos veces Martín adelantó a Acosta, que el devolvió los adelantamientos de forma inmediata. Martín no vio agresividad extra en esas acciones, pese a jugarse él el campeonato.

"Pedro estaba peleando su carrera y dentro de la agresividad que le caracteriza ha ido con mucho cuidado conmigo, eso lo tengo claro. Pensaba que él podría pelear con los de delante, me ha abierto el hueco para pasar a Fabio Di Giannantonio y esperaba que me lo abriera para pasar a Alex, pero está claro que él está peleando por sus objetivos y no se le puede decir nada", dijo antes de admitir que "nos convendría una carrera en lluvia mañana, pero la previsión es de seco, así que tampoco lo voy a pensar demasiado", zanjó el #89.

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