Martín: "Tengo el mismo motor que la Ducati oficial, pero diferente aerodinámica"

Antes del inicio de la temporada los equipos deben sellar un motor que ya no podrá cambiarse en todo el año, mientras que deben homologar un carenado del que se podrá hacer, durante el curso, una actualización.

El piloto español Jorge Martín, que tiene la promesa de Ducati de que contará con idéntico material que los pilotos oficiales de la fábrica italiana, admitió este jueves en Portimao, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Portugal, que contará con la misma especificación de motor que Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, pero que se decantó por un paquete aerodinámico diferente al de los dos italianos.

"Hemos dado un paso adelante respecto al año pasado, tenemos igualdad de condiciones con el equipo oficial y es el motor que estábamos buscando. Creo que con esta unidad vamos a poder dar un paso adelante importante. Tenemos ganas de empezar y, sobre todo, de hacer buenos resultados y demostrar que somos fuertes", dijo en una conversación con Motorsport.com.

Sin embargo, en la elección del carenado Martín fue el primero en elegir al tener claro cuál es el que mejor le va, pero finalmente los pilotos oficiales se han decantado por otra especificación. "Vamos a empezar con versiones diferentes del carenado, ha sido un poco extraño, me ha sorprendido que hayan elegido el carenado que han elegido, porque yo lo probé y reprobé y nunca encontré las sensaciones", comentó.

"Al final yo he elegido la última versión, que en el test de Valencia no me gustó pero en el de Sepang me permitió dar un gran paso adelante. Tanto en Sepang como en el test de Portimao, que era una pista en la que tenía dudas, me fue mejor y ya no las tuve", añadió antes de aclarar que: "No sé qué pilotos de Ducati llevan cada carenado, lo que sí sé es que yo llevo la última versión y los pilotos oficiales no la llevan".

Sobre los motivos por los que el equipo oficial se ha decantado por otro carenado diferente al de Martín, el madrileño habla de sensaciones. "No sé muy bien los motivos, imagino que ellos tienen mejores sensaciones con el otro, quizá estaban buscando otra cosa que yo no buscaba, como girar un poco más la moto. Yo necesitaba parar mejor en las curvas y frenar un poco más tarde y es lo que me ofrece este carenado", finalizó.