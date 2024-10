Martín destaca el aspecto psicológico y "la confianza" del adelantamiento a Bagnaia

El corredor de Pramac marcó un punto de inflexión vital este sábado en la sprint del GP de Tailandia, en su camino de cumplir el sueño de convertirse en campeón de MotoGP y en el primer piloto de la historia que gana el título con un equipo privado.

Pero más allá de que Jorge Martín lograra, este sábado, sumar dos puntos más que Pecco Bagnaia, el valor del resultado fue doble. Por un lado, el español se fue hasta los 433 puntos, cuando ya solo restan 99 por jugarse. Esto quiere decir que Bagnaia, que defiende un bicampeonato y es segundo de la general con 411 puntos, ya solo puede sumar 510, eso siempre que gane las tres carreras y dos sprint que faltan hasta Valencia.

Si pasara eso, Martín aún sería campeón acabando segundo en esas cinco pruebas para sumar 511 puntos. El italiano ya no depende de sí mismo y el español ahora tiene la mano buena en esta frenética partida.

Pero tan importante o más que eso, fue que en solo cinco vueltas, de la 2 a la 7, Martín adelantó a Pedro Acosta, Marc Márquez y a Bagnaia en tres hachazos cuerpo a cuerpo, limpios pero expeditivos, que acabaron con cualquier duda sobre el nivel que está exhibiendo el madrileño, que ahora firmaría ser segundo todas las carreras.

"Obviamente firmo, porque con eso sería campeón. Pero ya veremos, cada carrera es un mundo y Pecco es un piloto muy fuerte, por lo que, seguramente, necesitaré hacer algo más que eso, aunque hay que ver lo que pasa", dijo pese a que las matemáticas le dan.

"Fue una carrera muy difícil, la salida fue muy buena, luego he intentado pasar a Enea, pero ha soltado un poco los frenos y tenía muy cerca a Pecco, así que me tenía dos opciones, o tocarme con él o irme al azul (fuera de la pista) pese a saber que iba a perder muchas posiciones. Pero era lo mejor para no tirar a nadie", dijo.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estando atrás todo se ha complicado, se ha recalentado la moto y los neumáticos y me costó mucho pasar a Pedro y a Marc. Luego llegué a Pecco, jugué mis cartas y estoy contento".

Un adelantamiento que no fue para la victoria y que solo sirvió sumar dos puntos más, pero con un peso y un valor moral monumental.

"Así es, todos los puntos que se puedan ir sacando son positivos, pero dos puntos no son tantos, pero creo que en esta pista Pecco se veía muy, muy fuerte y en el aspecto psicológico poder ganarle fue muy bueno. Veremos mañana".

Mucho más controlado en sus sentimientos que el año pasado, la alegría de Martín iba por dentro mientras no se cansaba de advertir que Pecco, en la carrera del domingo, será muy peligroso.

"El neumático trasero para la carrera larga es una incógnita, llegamos muy al límite de goma en la sprint, aún rodábamos rápido, pero veremos. La decisión del neumático trasero será crucial. Luego intentaré hacer mi carrera, mi ritmo, creo que soy fuerte para poder ir hacia adelante con un Enea al que he visto muy fuerte el sábado. Si no puedo, jugarme mis cartas con Pecco".

Martín destacó el nivel de concentración que están mostrando los contendientes.

"El nivel de concentración que estamos teniendo todos es muy grande, entras en la zona, es tu zona y no salir de ese túnel de concentración. Es verdad que en las carreras largas, si vas delante, a veces se te va un poco y tienes que reenfocarte muy rápido. Pero en las sprint no te da tiempo. Tuve que pensar muy bien dónde y cuándo tenía que adelantar a los pilotos que tenía delante y eso te mantiene muy atento".

Una vez más, Martín volvió a tener problemas con los limites de la pista, hasta dos veces pisó fuera.

"Estamos muy al límite, estamos llevando las MotoGP al máximo, antes no se usaba el verde para nada y ahora es fácil usarlo, te sales. El problema en este circuito está en la curva 7 y tras el aviso guardé un poquito para no tener que pisar allí".

Además de acabar por delante de Bagnaia, que ahora ya no depende de sí mismo para ser campeón, Martín dio un auténtico recital de fuerza al adelantar a Acosta, a Márquez y, finalmente, al italiano.

"Me da mucha confianza haberme ido para atrás y haber adelantado a tres grandes frenadores como son Pedro, Marc y Pecco, pilotos muy difíciles de pasar. La verdad es que estoy muy contento", pero sobre todo con el 'hachazo' a su rival por el título. "La verdad que no pensaba en adelantarle en ese punto, era su mejor parte del circuito todo el fin de semana, en la curva 6-7 me metía una o dos décimas cada vuelta y poder adelantarle en la zona donde él es superior a mi es clave para después poder distanciarte un poco. Así que creo que hice un gran adelantamiento en un punto que no es mi punto fuerte, espero mañana hacer un pasito en ese sector", explicó.

Un exhibición tras la cual, Martín es consciente de que hay que volver a apretar los dientes.

"Hay que bajar y centrarse en la carrera del domingo, será muy dura, Pecco irá muy fuerte, sabemos que siempre da este paso del sábado al domingo, Marc también va más fuerte los domingos con las gomas usadas, será una carrera muy difícil", avisó Martinator.