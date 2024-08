Martín: "No descarto a nadie para el título, lo importante es llegar al final con opciones"

El de Pramac salió de Alemania antes del parón estival recibiendo un golpe fortísimo, al sufrir una caída cuando lideraba la carrera a dos vueltas del final, lo que aprovecho Pecco Bagnaia para ganar la carrera, cuarta consecutiva, y ponerse líder del Mundial, el mejor regalo de bodas posible.

Sin embargo, Jorge Martín ha demostrado tener una fuerza mental férrea, ya que no ha cometido errores en el complicado Gran Premio de Gran Bretaña y ha sabido controlar al jefe de filas de Ducati, que se cayó el sábado y solo pudo ser tercero el domingo, a mucha distancia de los dos primeros.

El único pero del fin de semana, seguramente, es que Martín no pudo lograr ninguna victoria, ya que tanto el sábado como el domingo Enea Bastianini se vistió de la Bestia para emergen de las profundidades en las vueltas finales y ganar ambas carreras.

"Estoy muy contento la verdad, no tanto por haber recuperado el liderato que siempre es importante estar ahí en la pelea, pero haber terminado por delante de Pecco, haber podido ser más competitivo que él, nunca es fácil y este domingo lo conseguimos, así que salgo de aquí muy contento", explicó al final del día.

"Creo que he hecho la mejor carrera que podía hacer, era muy difícil ganar a Enea, tanto el domingo como el sábado, tenía un poco más en las últimas vueltas y tenemos que analizar el por qué. También debemos ganar un poco más de confianza en las frenadas, sobre todo con el neumático medio que, digamos, no es el mio preferido y me costó".

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aunque desde el principio tanto Bagnaia como Martín lograron liderar con un ritmo endiablado, el español destacó la gestión a la que se vieron sometidos por la carrera.

"Tuvimos que gestionar mucho, la verdad, no solo los neumáticos, como otras veces, también tuvimos que vigilar mucho con la gasolina. Seguramente el domingo gestioné un poco mejor que el sábado porque no tuve tantos problemas. Las gomas también las gestioné bien, pero las dos últimas vueltas no tenia más para defenderme de Enea", expuso.

Frustrado por el error en el adelantamiento de Bastianini

Aunque por diferencia de velocidad el italiano hubiera, seguramente, acabado pasando a Martín, lo cierto es que el español se fue largo en la curva 3 y el italiano le superó sin esfuerzo.

"Acabé un poco frustrado por haber cometido un error y que Enea me pasara por ese error, no haber podido pelear, forzarle a que se fuera largo, guardarme alguna carta para jugarla al final. Pero fue así y cuando vi que tenía cuatro segundos con los de atrás, dejé de tirar", lo que explica el segundo y nueve décimas de diferencia en la meta.

Con estas explicaciones, Martín descartaba la posibilidad de que se hubiera dejado pasar, para evitar riesgos innecesarios de una nueva caída, y asegurar un segundo puesto que le valía para recuperar el liderato.

"No, no fue eso. Si tengo la posibilidad de ganar siempre lo voy a intentar, pero esta vez no la tuve. Pero sin el error, sin duda, hubiera vendido mucho más caro el adelantamiento", apuntó.

Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero las cosas fueron así, no fue un fin de semana en el que tuviera confianza en el tren delantero y cuando iba liderando me costaba parar la moto".

Le preguntaron a Martín por el dominio abrumador de las Ducati, ocho motos entre las diez primeras, una fábrica que el español dejará para irse con Aprilia en 2025.

"Lo bueno es que el próximo año solo habrá seis", dijo entre risas, "así que el séptimo puesto estará más cerca. Veremos, tengo ganas de acabar bien el año, pero aún más ganas de ver lo que me depara el futuro. Creo que la moto (Aprilia) no va tan mal por lo que parece".

Los pilotos que llevan la Ducati 2023 aseguran que la diferencia con la 2024 es muy grande, y le preguntaron por la mejora y actualizaciones durante la temporada.

"La moto es la misma desde la primera carrera en Qatar. Mi moto es igual, he pulido el setup, lo hemos tenido que cambiar, pero ha sido más por un tema de los nuevos neumáticos, por el grip que tienen y como empuja la rueda trasera. Incluso he vuelto a piezas antiguas, del 2023 y 2022, como el basculante. No sé decir, es lo que llevo y a lo me he acostumbrado. Pero a nivel de piezas es lo mismo que teníamos en los test de pretemporada de Malasia".

Una teoría que choca con los que dicen que la diferencia con la Ducati 2023 es enorme.

"No lo sé. Yo me siento mejor, mejor piloto, creo que (todos) estamos pilotando muy rápido y eso está aumentando el nivel, y hay que intentar seguir la rueda".

Sin descartar a nadie por el título

En clave de lucha por el Mundial, hasta ahora parecía una batalla a dos, entre Pecco y Jorge, pero da la impresión que Enea se ha sumado a esa lucha, algo que puede beneficiar al español a la hora de restarle puntos a Bagnaia.

"A mi no me cambia nada, al final haya uno, dos o cuatro rivales mi objetivo es centrarme en mi mismo, en mi pilotaje y dar mi mejor versión. Eso es lo único que puedo controlar. Si me gana Enea dando yo lo máximo, estaré contento. Y si lo hace Pecco, también, siempre que yo dé todo los que tengo".

Para Martín no cambia nada que haya dos, tres o más candidatos al título.

"Hablar no sirve de nada, que Marc Márquez se descarte, no cambia nada, todos están ahí, es un año muy largo y de repente Marc puede dar con la tecla y ganar todas las carreras, o puede hacerlo otro. Será una temporada muy larga y lo importante es llegar con opciones al final", subrayó.

Aprovechando la celebración del 75 aniversario del campeonato, los equipos y pilotos lucieron decoraciones vintage y Martín optó por un caso replica al que usaba Angel Nieto, el campeonísimo español que falleció el sábado hizo siete años, además de pintar la Ducati Pramac con los colores de la Garelli de Nieto en los años 80.

"Me hubiese gustado llevar a la victoria el casco de Angel, pero he hecho lo que he podido. Tampoco se puede pedir más, dos segundos puestos, lo he podido lucir liderando y espero que toda la familia Nieto esté orgullosa", seguro que sí.