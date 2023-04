Martín: "Después de tres vueltas tenía la boca llena de mocos"

Cargar el reproductor de audio

Nadie esperaba a Jorge Martín en la batalla por las medallas de la sprint de los Estados Unidos, ni por sus condiciones físicas, presa de anginas, fiebre y debilidad por los antibióticos, ni en el plano deportivo, ya que dos caídas en la Q2, una con cada neumáticos, le dejaron 12º (último) en los tiempos condenado a salir desde la cuarta fila de la parrilla.

Mucha distancia para una carrera corta, de solo diez vueltas, de las que Martín solo necesito tres para colocarse quinto y la mitad para situarse cuarto. Un error de Aleix Espargaró en los compases finales le abrió la puerta del podio, que tuvo que defender con uñas y dientes ante el 'jefe' de Aprilia.

"Estoy muerto. Lo di todo para pelear por este podio", dijo un 'estropeado' Jorge Martín al final de la carrera. "Casi no puedo respirar", añadía entre jadeos.

"Además, la batalla fue con Aleix, con quien no puedo cometer ningún error, porque hay una ley no escrita entre nosotros", desveló el madrileño.

"Después de tres vueltas adelantando pilotos tenía la boca llena de mocos y no podía respirar. Me subió el pulso y cada vez me costaba más", recordaba.

"En las tres últimas vueltas me dediqué a guardar físico y a frenar tarde para que no me adelantara Aleix. Sabía que lo iba a intentar, pero se fue un poco largo y pude mantener la posición".

La clave del extraordinario resultado de Jorge fue la salida en parrilla.

"Me preparé mucho la salida; desde la cronometrada estuve mirando salidas de otros años y sabía por dónde iba a meterme. Mañana será un día complicado saliendo el 12º", se lamentó, sin embargo.

Sobre las dos caídas en la clasificación, el piloto se lamentó, sobre todo, por el equipo.

"Esta mañana se cruzó un poco todo. Tenía muy buen ritmo. Quiero agradecer al equipo que han arreglado las dos motos para la carrera. Quiero dedicarles a ellos el podio", zanjó.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 5 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images