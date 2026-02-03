Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

Martín: "Dos semanas después del test de Valencia no podía ni coger una botella de agua"

Jorge Martín es baja en el test de Sepang tras tener que someterse a dos operaciones justo antes de navidad, de las cuales aún no está recuperado el cien por cien.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Sepang (Enviado Especial).- Tras una temporada infernal marcada por las lesiones y cuatro pasos por el quirófano, Jorge Martín necesitó dos cirugías más para terminar de corregir las lesiones en la mano izquierda y el hombro derecho, lo que le impiden estar en el test de Sepang y comenzar la temporada en plenas condiciones.

"Me encuentro bien, mucho mejor que tras el el GP de Valencia", explicó hoy el corredor de Aprilia, que pese a no poder salir a pista está en Sepang acompañando su equipo.

"Después de aquella última carrera del año comencé a sentir mucho más dolor en la muñeca y la clavícula. Me hice una revisión y quedó claro que necesitaba otras intervención. Era lo mejor para mi futuro", añadió el corredor.

Las lesiones correspondía a una caída en febrero del año pasado y a la sprint de Japón, a finales de septiembre, por lo que la reaparición de Martín en el GP de Valencia a mediados de noviembre parecía ya definitiva.

"En aquel momento pensaba que estaba recuperado, pero luego, dos semanas después de Valencia, no podía ni coger una botella de agua", escenificó.

Los médicos recomendaron al español no tener prisas, pero Martín explica que tiene planes de volver en el siguiente ensayo de pretemporada.

"El objetivo es estar en el test de Buriram. Tengo una revisión el lunes en Madrid, y si todo va bien comenzaré a ir un poco más en moto", de cara a prepararse para el segundo y último test de pretemporada, en Tailandia, el 21 y 22 de febrero, dentro de tres semanas.

El español espera que no hay más secuelas de la tormentosa temporada pasada.

"La recuperación ha sido mucho más normal ahora. Han cogido hueso de mi cadera para la clavícula, y todo pinta bien", explica el trasplante al que se sometió en la segunda operaición.

"Estoy contento de haber recuperado mi cuerpo, y de poder estar al 100%. El año pasado no pude estarlo en ningún momento", recuerda.

Del futuro se encarga su mánager

Martín ha llegado a un acuerdo con Yamaha para correr con la casa japonesa en 2027 y 2028, tal y como adelantó Motorsport.com.

"No es momento de hablar sobre mi futuro. Yo quiero centrarme en este año, y en Aprilia, y tengo a un equipo que está trabajando en ese tema", admitió.

Motorsport.com desveló la doble operación de Martín y el secretismo que se mantuvo, tanto por parte del piloto como del equipo, en la presentación a mediados de enero.

"En la presentación del equipo no estaba claro si iba a poder estar aquí o no, y no quise poner toda la atención sobre mí", expuso.

Martín ha seguido de cerca la jornada de test en Sepang, y espera recuperar el tiempo perdido.

"Creo que estamos retomando la situación desde donde la dejamos, así que es una buena señal. No quiero ser demasiado optimista, pero siento que la moto está funcionando muy bien".

"Me costará más acostumbrarme a la moto que la temporada pasada, pero ahora creo que el conjunto me resulta un poco más cómodo que lo que probé en Valencia, así que estoy contento", señaló un Martín que se sintió muy decepcionado de tener que pasar de nuevo por el quirófano tras un año tan difícil. "Para mí no hay más opción que seguir luchando", zanjó el campeón de 2024.

