Martin: "Este fin de semana Bagnaia está en otro planeta"

Jorge Martín sufrió de lo lindo el viernes en la primera jornada del GP de los Países Bajos, pero este sábado dio un paso adelante importante, terminando muy cerca de la pole (80 milésimas) y logrando, en la carrera sprint a 13 vueltas, terminar segundo, cediendo solo tres puntos respecto al ganador, un Pecco Bagnaia que ahora está a 15 puntos del líder de la general.

El de Pramac es consciente del estado de forma en el que está su gran rival y entiende que en un fin de semana en el que Pecco vuelta, ceder solo tres puntos no es un negocio ruinoso.

"Después del viernes que hicimos no podía esperar hoy estar en el podio, hemos trabajado mucho, pero Pecco sigue estando en otro planeta, he tratado de seguirle pero con el neumático duro delantero no tenia buenas sensaciones, al final he podido hacerlo funcionar pero no al máximo. Espero estar mañana en el podio, aunque será muy difícil, para poder celebrarlo con esta magnifica afición", dijo nada más acabar la carrera.

En parrilla, Pecco salía en pole y Jorge segundo, trató de adelantarle, pero el italiano se hizo ancho.

"Ha sido una carrera muy, muy rápida, con un ritmo que no he tenido en absoluto durante todo el fin de semana, así que he tenido que poner mucho físico para sacar esas vueltas", ha explicado.

Condenado con el neumático duro delantero

"Iba a correr con otro neumático (el blando), pero cuando he visto en parrilla que había 51 grados de temperatura en el asfalto he entendido que era imposible y debía calzar el duro en la rueda de delante", confesó.

"Pero no me he encontrado nada cómodo, perdía mucho la parte delantera, he tenido muchos sustos, uno al principio que casi me caigo, y tengo que mejorar mucho en el T2, es increíble como pasa Pecco por esa zona. Esta mañana estaba a siete décimas de ritmo, ahora estábamos más cerca, hemos mejorado pero hay que seguir avanzando si queremos tener opciones mañana en la carrera", valoró el madrileño.

En los primeros giros hubo un momento que parecía que Martín podía discutirle la carrera a Pecco, o al menos ponerse delante para entorpecerle el ritmo.

Podio Sprint: Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martín, Pramac Racing, Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me he acercado mucho a Pecco en el T2 durante la Q2, pero con la goma dura delantera a 310Km/h se me cerraba, no me daba confianza y he tenido que tomar un poco de margen. Es mi punto débil, el resto de la pista me va bien, pero tengo que mejorar ahí en esas curvas porque pierdo dos décimas que luego ya no puedo recuperar".

Otro neumático para la carrera larga con menos temperatura podría darle una opción al español.

"Veremos que goma es mañana para la carrera, hoy con menos temperatura hubiera sido un test ideal para entender si el compuesto blando aguantaba sin caer, si baja la temperatura tenemos una opción de cambiar, pero ahora mismo todo apunta a que correremos con la goma dura y, sobre todo, debemos estar pendientes de las armas que van a llevar mis rivales", dijo para quien quiera entenderlo.