Martín: "Si hubiera pensado en el campeonato, hoy no habría ganado"

La remontada de Jorge Martín en el Mundial de MotoGP sigue su hoja de ruta. El español salió de la carrera sprint de Barcelona, a principios de septiembre, con 66 puntos de desventaja sobre Pecco Bagnaia, este domingo, tras el GP de Japón, el español está a solo tres del italiano.

En una carrera caótica, que se paró por bandera roja tras las 12 primeras vueltas por la lluvia, el de Pramac estaba liderando la carrera, lo que al final le valió la victoria tras suspenderse la carrera.

"Fui consciente (de la victoria) cuando entré al taller con la segunda bandera roja. Fueron momentos de mucha tensión. Estoy contento de que no pasara nada porque las condiciones eran muy malas; no se veía nada y demasiada lluvia. Muy contento por mi primera victoria en lluvia en mi vida. Y seguimos", valoró.

Martín lleva una racha importante desde Barcelona, y se ha puesto en un modo ganador incluso en condiciones difíciles por la lluvia, se le veía muy rápido.

"Estaba comprometido a conseguir un buen resultado hoy, cuando ha empezado a llover me he puesto detrás de Pecco para entender si paraba o no (a cambiar de moto), hemos parado juntos y he salido muy rápido, he podido entender las condiciones y he podido ponerme delante, al final era muy dicil y peligroso para poder seguir", justificó la segunda bandera roja.

"Había que intentar ganar. No iba a mi límite, porque en agua si lo buscas te caes. Estaba muy centrado en ganar".

Pese a que está completamente metido en la lucha por el título, Martín no quiere cambiar su forma de afrontar las carreras.

"Queda mucho campeonato, pero si hubiese pensado en el campeonato no habría ganado, y con las gomas lisas me hubiera contenido más. Pero estoy disfrutando del momento. Hoy era un día en el que tenía más a perder que a ganar, pero salí ganando".

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images