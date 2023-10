Martín: "Soy el más rápido, sin duda"

Las condiciones eran complicadas por el calor y la temperatura del asfalto, por encima de los 60 grados, además de por el desconocimiento de cómo iban a reaccionar los neumáticos medios traseros a partir de la mitad de la carrera en adelante. Pero nada hacia imaginar que Jorge Martín, liderando la carrera con un margen de 3 segundos sobre Maverick Viñales y más de cuatro sobre Pecco Bagnaia, iba a cometer el inesperado error de caerse.

"Estaba bastante concentrado. Lo tenía clarísimo hoy. Hubo un momento en que parecía que Maverick se me echaba un poco encima, y volví a apretar hasta aumentar la distancia a casi tres segundos. Luego tuve un fallo en la curva 10, me fui un poco a lo sucio, y al entrar en la once no lo pude salvar", explicó Martín la dinámica de la maniobra que le llevo a la grava y a perder el liderato del campeonato que tanto le había costado conseguir.

Un error que ahora deja de nuevo a Bagnaia al frente del Mundial y, además, con un importante inyección de moral. Sin embargo, Martin no está dispuesto a que esta mala pasada le haga perder la concentración en el objetivo.

"Me quedo con la velocidad, ahora mismo soy el más rápido, sin duda, y espero seguir demostrándolo en las próximas carreras. Por estadística, antes o después tenía que llegar el fallo. Pero esta velocidad vendrá en otros circuitos. Aquí he dominado", era la valoración.

Las condiciones de las pistas en este tramo de la temporada, con carreras en circuitos donde se corren pocas competiciones, acaban pasando factura.

"La caída fue por irme un metro y medio largo, porque esta pista está muy sucia", y quiso dejar claro que no fue un error por no bajar el ritmo y ser más conservador, aunque va a tomar nota para la próxima.

"Ir un poco más lento no habría cambiado nada. Hay que aprender de los errores, y la próxima vez que tenga dos segundos y medio, habrá que bajar el ritmo", zanjó el español antes de recordar que "queda mucho" antes de la bandera a cuadros final en Valencia.