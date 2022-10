Martín: "Si podemos aguantar hasta el final, tendremos alguna opción"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Con un crono de 1.27.767, Jorge Martín logró la pole position del Gran Premio de Australia y derribar un récord (1.27.899) que estaba vigente desde 2013, cuando Jorge Lorenzo lo batió al manillar de la Yamaha calzando neumáticos Bridgestone.

"Batir un récord no es algo que se haga siempre, lo logré en Austin y lo hemos repetido aquí. Pensaba que me iba a ser imposible por el neumático delantero, pero lo logramos".

Para Martín, la de este sábado es un regreso a sus clásicas vueltas explosivas que le llevaron a lograr la pole en Qatar y Austin, una rapidez que había perdido durante muchas carreras y que ha recuperado en las últimas, a tiempo para buscar un triunfo antes de cerrar el curso.

"Estoy muy contento, llevaba algunas carreras buscando la pole y por fin ha llegado. Hemos hecho una gran vuelta, ya casi ni lo esperaba porque tenía la goma un poco marcada ya en el segundo intento, pero ha salido bien y estoy realmente contento de haberla logrado", exclamó el joven piloto español al final de la Q2.

Martín estaba satisfecho de haber recuperado su estilo de vuelta rápida.

"La explosividad viene de las últimas carreras, hoy por la mañana he sabido coger las referencias y hacer bien las curvas rápidas que el viernes me costaron un poco. He logrado una buena vuelta, aunque las gomas ya estaban un poco gastadas, pero he ido al limite y ha salido bien", insistía.

Ayer estaba muy perdido, pero la experiencia que recabé tratando de entender las referencias fue muy importante. Las curvas rápidas son muy difíciles con la MotoGP, y hemos dado un paso adelante".

"Siempre es fantástico ir rápido a una vuelta, tenemos mucho agarre incluso derrapando, se disfruta mucho deslizando con el gas a tope".

La preocupación, de cara a la carrera, es el consumo de los neumáticos y acertar en la elección.

"La elección sería el duro trasero, es la opción para la carrera, la blanda y la media no aguantan y se vienen abajo muy pronto", indicó. "La duda viene con el neumático delantero, todos sufrimos desgaste, probaremos algo en el warm up a ver si mejoramos ese aspecto", dijo.

Martín no quiere lanzar las campanas al vuelo y es consciente de que hay piloto muy rápidos, pero no se descarta de antemano.

"Si podemos aguantar y mantenernos con los de delante hasta el final, creo que tendremos alguna posibilidad de ganar al carrera porque tenemos buen ritmo para las últimas vueltas", se aventuró.

"Estoy buscando la victoria este año, voy a intentarlo mañana, vamos a tratar de dar un paso adelante, las 10 ultimas vuelta serán la clave, vamos a intentar ir a por ello", cerró el madrileño.