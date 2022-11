Martín: "Espero poder luchar con Pecco por el campeonato en 2023"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- Pole y podio para Jorge Martín en la clausura del campeonato del mundo 2022, un cierre que invita al optimismo tras la 'depresión' de ser el descartado por Ducati para formar parte del equipo oficial de 2023, algo que puede convertirse en una motivación para que el madrileño vuelva la próxima temporada, con más rabia y más experiencia, para demostrar que puede luchar por el campeonato.

"Sin duda terminamos la temporada a un alto nivel, desde Silverstone la verdad es que estaba casi siempre luchando por el podio y me veía con potencial para ganar las carreras, pero aprendemos de los errores y recabamos experiencia para el futuro", introdujo el madrileño.

"Este fin de semana ha sido fantástico, en la carrera pensé que mi ritmo era mejor, pero me quedé atascado detrás de Alex Rins, no me funcionaba bien el neumático delantero y lo perdía, traté de dejar medio segundo de distancia para que pasaran unas vueltas, y cuando fui otra vez a empujar ya no tenía agarre y me venían por detrás otros pilotos. Fue difícil pero lo he dado todo en la pista para no perder el podio en la última carrera, un tercer puesto está muy bien, hemos batido récords durante toda la temporada y estoy contento", valoró el de Pramac.

"Creo que nuestro nivel es muy alto y hemos mejorado mucho, estoy plenamente concentrado y comprometido a mantenerlo la próxima temporada", dijo exhibiendo una motivación que hace unas carreras parecía que se había debilitado.

Al fina, el título Mundial fue a parar a Ducati y a Pecco Bagnaia, al que Martín quiso felicitar.

"Quiero dar la enhorabuena a Pecco, nos conocemos muchísimo, desde 2015, incluso compartimos habitación cuando estuvimos en Aspar durante dos años, así que tenemos muy buena relación, ha conseguido siete victorias y ha sido el referente durante los dos últimos años para los pilotos de Ducati, siempre intento aprender de él y mejorar, recortar la distancia con él, porque es siempre muy rápido".

Antes de tomarse unos días de descanso, Jorge se subirá a la moto de 2023 en el test oficial de Valencia, el martes.

"Tengo muchas ganas de probar el nuevo moto el martes, espero mejorar la moto y mi nivel la próxima temporada para, quizás, estar en disposición de luchar por el campeonato del mundo con Pecco".

Por último, le pidieron a Martín que explicara el problema con el tren delantero.

"Creo que tenía más que ver con la presión, pero he visto que el resto de pilotos han sufrido igual, quizá ha sido un error de cálculo de los equipos, pensaba que dejando un poco de espacio con Alex iba a ser diferente, pero luego no pude recuperar, me quedé sin agarre y solo estaba tratando de no caerme y terminar en el podio", zanjó el chico de San Sebastián de los Reyes.

