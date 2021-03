La Ducati de Jorge Martín vuela a 354 Km/h en la larga recta del Circuito de Losail, pero eso no es nada comparado con la velocidad a la que la vida está sometiendo a este joven campeón de Moto3 y debutante en la clase reina, con solo 23 años y seis de experiencia en el paddock.

“Ha sido un día muy complicado, estaba muy nervioso, me ha recordado un poco a mi primer día de Moto3, estaba hiperactivo, no sabía dónde meterme, no encontraba la posición encima de la moto. Por la tarde he podido pilotar con mejor estilo, me he encontrado mejor”, explicaba el corredor este viernes en Qatar.

Tras una mañana complicada, por la tarde, con mejores condiciones en la pista, Martín ha mejorado mucho sus prestaciones.

“Cuando he puesto la goma blanda me he sentido muy cómodo, he vuelto al box y era noveno, dentro del top 10, y hemos montado otra goma, sabía que los demás iban a mejorar los tiempos, pero me he quedado a solo dos décimas”, recordaba el español, que llegó a estar 7º en la hoja de tiempos casi al final de la sesión.

Al final del día Martín ha sido 13º, el mejor entre los debutantes.

“Ha sido un día difícil de gestionar a nivel de nervios y sensaciones, pero muy bonito y mañana trataremos de mejorar”.

Físicamente, el español explicó haber tenido algún problema al manillar de la Desmosedici GP20, pero nada grave.

“Por la mañana he sufrido mucho con los antebrazos, con la goma media tengo que ir muy tenso y me canso. Por la tarde todo ha ido mejor y no me ha dolido. Si la moto te permite más y tiene agarre, te permite ir menos tenso y apretar menos incluso en la frenada”, explicó.

Las fotos del arranque de la temporada 2021 de MotoGP en Qatar

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 2 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 3 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team, MotoGP 4 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 11 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 12 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 13 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 15 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 20 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 22 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 23 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 24 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 25 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 30 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 31 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 32 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 33 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 51 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 52 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 53 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 54 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 55 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Petronas Yamaha SRT garaje 56 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Petronas Yamaha SRT garaje 57 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 58 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 59 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 60 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 61 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 62 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 63 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 64 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 65 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 66 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 67 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 68 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 69 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 70 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 71 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 72 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 73 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 74 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 75 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casco de Valtteri Bottas, Mercedes 76 / 100 Foto de: Mercedes AMG Casco de Valtteri Bottas, Mercedes 77 / 100 Foto de: Mercedes AMG Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 78 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 79 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 80 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 81 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 82 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 83 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 84 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 85 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 86 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 87 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 88 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, y James Allison, director técnico de Mercedes AMG 89 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG 90 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 91 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 92 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21 93 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parada en boxes de Mercedes reflejada en la visera de un casco del equipo de boxes 94 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 95 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B 96 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos reflejada en la visera del casco de un equipo de boxes 97 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mecánicos con Lewis Hamilton, Mercedes W12, en el pit lane 98 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 99 / 100 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, Valtteri Bottas, Mercedes 100 / 100 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images