Martín debuta con una caída en MotoGP: "La moto me sacudió"

El español Jorge Martín debuta en la clase superior esta temporada como piloto del equipo Pramac, con una Desmosedici 2020 y apoyo de fábrica. En su primera toma de contacto con el prototipo de carreras sufrió una caída sin consecuencia físicas, pero que retrasó su programa de pruebas en el test para debutantes en Losail.

“La moto es buena, diría que es sencilla”, valoró tras sus primeras vueltas en Qatar con la Ducati.

“Lo que más me ha sorprendido es el cambio, parece que vayas siempre en la misma marcha. Vas en sexta y la potencia no se acaba. Llegas a 339 kilómetros por hora, pero puedes frenar bien”, presumió el madrileño.

Martín, campeón del mundo de Moto3, no quiere meterse encima la presión de ser el mejor debutante y recordó que tanto Enea Bastiani como Luca Marini acabaron el año pasado por delante de él en la general de Moto2.

En este primer ensayo en Qatar, con la pista sucia por la arena del desierto, Martín sufrió un accidente.

“La caída fue una pena porque se dio al final del programa. Pasé por encima de un bache, la moto me sacudió y no pude mantenerme encima. Me sabe muy mal por todo el trabajo que ha hecho Ducati y que tendrá que hacer”.

Martín ha llevado siempre el #88 pero ahora debuta en MotoGP con el #89.

“Oliveira lleva el dorsal #88, y como MotoGP es dar un paso adelante, por eso llevaré el 89”, explicó.

Otra de las novedades con las que tendrá que lidiar el rookie son los neumáticos.

“Sobre las gomas, creo que están trabajando bien, pero aún no he empezado a empujar”, dijo.

Y su impresión no pudo ser, a priori, mejor.

“Todo en general es mucho mejor que en la Moto2”, calificó.

Martín tiene ahora por delante cinco días más de test antes de su debut con fuego real, pero no se precipita.

“De momento mantenemos la moto simple, sin tocar demasiada electrónica”, se mantuvo prudente Martín.

Las primeras fotos de Jorge Martín con la Ducati de MotoGP

