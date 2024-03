Martín, convencido por la Ducati de 2024: "Desaparecieron mis dudas"

Ducati causó una muy buena impresión durante la pretemporada de MotoGP, con Pecco Bagnaia concluyendo los tests de Sepang y Losail muy por debajo de los récords de cada circuito, unas sensaciones confirmadas por el buen estado de forma de su compañero de equipo, Enea Bastianini.

Así, en ausencia de Franco Morbidelli, que se perdió los ensayos invernales por su lesión de Portimao, el otro piloto con la versión 2024 de la Desmosedici fue Jorge Martín, que de primeras no estuvo tan bien como los dos pilotos oficiales de la escuadra oficial.

El subcampeón de la pasada campaña fue segundo en las pruebas de Malasia, pero "no sintió que tuviera una gran ventaja" tras probar el nuevo carenado, y aunque pronto se tranquilizó al percibir una ganancia en términos de carga aerodinámica, no estuvo del todo cómodo durante los dos días de entrenos en Doha, donde sintió vibraciones en la parte trasera de su moto. Sin embargo, despejó las dudas sobre la GP24.

"Fue mejor", aseguró el español. "En Malasia, para ser el primer test, nunca es fácil y tenía algunas dudas, aunque marqué mi mejor tiempo y fui segundo con la moto nueva. Creo que en Qatar desaparecieron todas mis dudas. Fui mucho más rápido con la GP24, y habrá otros circuitos en los que seré aún mejor. Confío al 100 por 100 en que la nueva moto es mejor. No son súper diferentes, pero es muy rápida, así que estoy contento".

"La nueva moto es una evolución. Por supuesto, no es una revolución, porque la Ducati ya funcionaba bastante bien, así que no creo que tuviera sentido. Son las otras marcas las que tienen que hacerlo. Estamos trabajando más en los detalles, y creo que hemos hecho un buen trabajo", siguió Martín.

En cuanto a los problemas de chattering encontrados en Qatar, el de San Sebastián de los Reyes confía en los análisis llevados a cabo por los de Borgo Panigale y su equipo, después de haber comentado el asunto con Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, en la presentación del equipo Pramac Racing. Aunque en Losail dijo que había experimentado el problema en dos motos distintas, posteriormente lo atribuyó a una caída que pudo dañar una máquina.

"Creo que el equipo lo está analizando en profundidad. Estoy bastante tranquilo, en primer lugar porque es algo que no puedo controlar, así que sólo me concentro en pilotar y rendir bien. En segundo lugar, porque creo que es algo que no funcionaba en la moto. Me caí, así que tengo que cambiar toda la moto y todas las piezas para eliminar la vibración. Hay cosas que probar, así que digamos que estoy bastante relajado", finalizó Martín.