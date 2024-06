Martín quiere "cerrar pronto" su futuro y Márquez está "muy tranquilo"

La publicación de un periódico italiano el jueves asegurando que Ducati había "elegido" a Jorge Martín para el equipo oficial 2025 y "esperaba" que Marc Márquez fuera a Pramac, incendió el fin de semana del Gran Premio de Italia a nivel mediático, sobre toco cuando el actual piloto de Gresini cerró cualquier posibilidad de cambiar de un equipo satélite a otro: "No es una opción para mi", en referencia a correr con Pramac.

Sin ninguna confirmación oficial, los pilotos trataron de mejorar sus cartas en la pista. Martín firmó la pole el sábado, pero en la Sprint Márquez le superó, terminando en el podio mientras el madrileño se iba al suelo. Este domingo, Jorge hizo una carrera muy sólida, pero a última hora cometió un error y dejó una puerta abierta por la que le adelantó Enea Bastianini, que completó un doblete de Ducati, con Pecco Bagnaia, que se celebró por todo lo alto en un Mugello abarrotado de aficionados como no se veía desde los tiempos de Valentino Rossi.

Por la tarde, tras la carrera del GP de Italia, Martín atendió los micrófonos de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de MotoGP en España, como hace siempre.

En esa aparición le preguntaron a Jorge si los rumores y preguntas en torno a su futuro y la noticia que se difundió sobre que era el piloto elegido por Ducati para acompañar a Pecco Baganai en 2025, podían haberle afectado.

Martín quiere cerrar su futuro antes de Assen

El madrileño dijo que no, pero si admitió, en cambio, que no quería volver a pasar por eso en el próximo Gran Premio de los Países Bajos, el último fin de semana de junio.

"Ha sido un fin de semana difícil a nivel fuera de pista, pero creo lo hemos solventado bien. Y ya por fin espero esta semana solventar mi futuro, si no es la siguiente. Pero llegar ya a Assen con la cabeza limpia será importante y con las ideas claras, y espero ya con una firma en el papel para no estar pensando en estas cosas".

Más tarde, tras la rueda de prensa oficial del podio, en la que Martín compartió el escenario con la pareja de pilotos oficiales de Ducati, Bagnaia y Bastianini, el madrileño atendió a los medios en un 'corralito', donde le preguntaron, entre otras cosas, si era importante parar la racha de Pecco (victoria en Barcelona e Italia) con vistas a Assen, para preservar el liderato del Mundial.

"Ya veremos que pasa en Assen, pero ahora mismo lo principal para mi es cerrar mi futuro", dejó claro el de Pramac. "Este fin de semana ha sido difícil, no he podido estar seguramente centrado al cien por cien en pilotar y no me siento cómodo con esta situación. Así que mi idea es acabar de definir qué pasará con esta situación".

El mensaje de Martín este domingo no tenía nada que ver con el optimismo con el que llegó el jueves a Mugello, con la 'noticia' de que era el elegido para ir al oficial Ducati el próximo año.

"Ni idea, la verdad. Mañana seguiremos avanzando. He querido dejarlo un poco parado este fin de semana para no seguir pensando en eso. Pero quieras que no toda la información que te va llegando afecta en el subconsciente y he sufrido, el viernes mucho, el sábado menos y hoy estaba tranquilo y cuando estás tranquilo vienen los resultados".

"Nada ha cambiado desde el jueves"

Motorsport.com le preguntó a Jorge por su declaraciones en televisión, cuando dijo que pensaba "firmar un papel" y si esperaba que ese papel llevara el membrete de Ducati.

"No sé, no sé, al final veremos qué pasa y qué es lo que más nos conviene".

Un tema que el jueves parecía cerrado y que ahora mismo parece completamente abierto.

"Sigue igual, con las mismas opciones", aunque el jueves Martín estaba contento, se le veía feliz, y este domingo no tanto. "No ha cambiado nada, siguen las mismas opciones que había el jueves y sigo igual de contento, igual", subrayó el #89.

Por su parte, Márquez, cuando le comentaron las palabras de Martín y si creía que la balanza se había decantado durante el fin de semana, puso cara de póquer y mantuvo su postura. "Yo sigo con mis ideas muy claras y estoy muy tranquilo", sentenció el #93.