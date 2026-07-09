Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

Completado el bautizo del Madring con Ferrari: un test inteligente para todos

Fórmula 1
Completado el bautizo del Madring con Ferrari: un test inteligente para todos

Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

MotoGP
GP de Alemania
Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

Sandero ECO Cup, los primeros pasos en el mundo de los rallyes

S-CER
Sandero ECO Cup, los primeros pasos en el mundo de los rallyes

Martín: "Quiero centrarme en el presente, tenemos una buena oportunidad y un gran reto"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "Quiero centrarme en el presente, tenemos una buena oportunidad y un gran reto"

Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"

MotoGP
GP de Alemania
Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"

Viñales: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido"

MotoGP
GP de Alemania
Viñales: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido"

Mir: "Los Márquez son un ejemplo de lo que me gustaría hacer en Gresini"

MotoGP
GP de Alemania
Mir: "Los Márquez son un ejemplo de lo que me gustaría hacer en Gresini"
Declaraciones
MotoGP GP de Alemania

Martín: "Quiero centrarme en el presente, tenemos una buena oportunidad y un gran reto"

Jorge Martín llega líder del Mundial a Alemania y solo una semana después de haber sido confirmado como piloto del equipo oficial Yamaha para la temporada 2027.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo de Jorge Martín empieza a ser de estudio, tras un año fuera de las carreras por las múltiples lesiones y sin estar en su mejor momento, el español llega al undécimo gran premio del curso, el que marca el ecuador de la temporada, como líder del campeonato, casi sin haberlo buscado y, según asegura, sin querer "pensar en ello".

En lo que sí pensó el madrileño fue en asegurar su futuro desde bien pronto en la temporada con un fichaje estelar con el equipo oficial Yamaha, un movimiento que se hizo oficial finalmente, el pasado 1 de julio.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Alemania, Martín fue preguntado, lógicamente, por este movimiento y su futuro, justo ahora que está logrando dominar la Aprilia y liderar el Mundial.

"Al final yo tomo las decisiones que creo que son mejores para mi y mi familia", expuso el español antes de esquivar el tema. "Pero eso lo veremos en el futuro, con el cambio de reglamento es difícil saber cómo serán las motos. Ahora quiero centrarme en este año, en el que tengo una buen oportunidad y un gran reto, solo quiero estar focalizado en el presente", dijo mirando al título, que ya consiguió en 2024 con Pramac.

Precisamente, con la Ducati de Pramac, un año antes, en 2023, Martín se llevó la victoria en Sachsenring.

"Llego en buen forma, he intentado desconectar estos días, pero entrenando, haciendo mucho bicicleta para llegar en la mejor forma posible a Alemania que es una pista que me gusta y tendremos buen tiempo, así que vamos a intentar disfrutarlo", dijo.

Pese a ese buen feeling con la pista, para Jorge esta será su primera vez en este trazado con la moto italiana, ya que las lesiones le impidieron competir aquí el año pasado.

"No he corrido nunca con la Aprilia en este circuito, no se que decirte ni qué esperarme, siempre hacemos un buen trabajo con el equipo, somos ágiles en encontrar el camino, y espero que podamos hacerlo este fin de semana. Llegamos muy parejos con las Ducati, habrá buen clima y voy a intentar aprovechar el viernes como un test para mejorar la base de la moto", argumentó hablando a toda velocidad.

"Noto que hay pistas donde todo sale natural y estoy ahí; en otras me cuesta mas. El objetivo es tener siempre buenas sensaciones, en todas las pistas. En Assen salí bien en la carrera, iba primero, pero me faltaba ritmo para poder mantenerme ahí", recordó, pese a que salió de allí con un podio y el liderato.

"Necesito cerrar esa brecha para si llega el día, si tenemos opciones para luchar por el campeonato, tener todas las armas para pelearlo", zanjó.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"
Siguiente artículo Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"
Más de
Jorge Martín

Ogura y su pilotaje "raro" pero eficaz: "Parece que se va a caer"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Ogura y su pilotaje "raro" pero eficaz: "Parece que se va a caer"

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Horarios del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Horarios del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring y cómo verlo
Más de
Aprilia

Bezzecchi: "Me duele todo el cuerpo; tendré que ir viendo cómo estoy sesión a sesión"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi: "Me duele todo el cuerpo; tendré que ir viendo cómo estoy sesión a sesión"

Tras el accidente en Assen, Bezzecchi dice que "necesitamos volver a vernos con el equipo"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Tras el accidente en Assen, Bezzecchi dice que "necesitamos volver a vernos con el equipo"

Rivola piensa que Bezzecchi "necesita un descanso" tras su dura racha en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Rivola piensa que Bezzecchi "necesita un descanso" tras su dura racha en MotoGP

Últimas noticias

Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Soy bueno, pero no soy Superman; no ganaré los próximos tres campeonatos"

Completado el bautizo del Madring con Ferrari: un test inteligente para todos

Fórmula 1
Completado el bautizo del Madring con Ferrari: un test inteligente para todos

Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

MotoGP
GP de Alemania
Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

Sandero ECO Cup, los primeros pasos en el mundo de los rallyes

S-CER
Sandero ECO Cup, los primeros pasos en el mundo de los rallyes