Martín: "Quiero centrarme en el presente, tenemos una buena oportunidad y un gran reto"

Lo de Jorge Martín empieza a ser de estudio, tras un año fuera de las carreras por las múltiples lesiones y sin estar en su mejor momento, el español llega al undécimo gran premio del curso, el que marca el ecuador de la temporada, como líder del campeonato, casi sin haberlo buscado y, según asegura, sin querer "pensar en ello".

En lo que sí pensó el madrileño fue en asegurar su futuro desde bien pronto en la temporada con un fichaje estelar con el equipo oficial Yamaha, un movimiento que se hizo oficial finalmente, el pasado 1 de julio.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Alemania, Martín fue preguntado, lógicamente, por este movimiento y su futuro, justo ahora que está logrando dominar la Aprilia y liderar el Mundial.

"Al final yo tomo las decisiones que creo que son mejores para mi y mi familia", expuso el español antes de esquivar el tema. "Pero eso lo veremos en el futuro, con el cambio de reglamento es difícil saber cómo serán las motos. Ahora quiero centrarme en este año, en el que tengo una buen oportunidad y un gran reto, solo quiero estar focalizado en el presente", dijo mirando al título, que ya consiguió en 2024 con Pramac.

Precisamente, con la Ducati de Pramac, un año antes, en 2023, Martín se llevó la victoria en Sachsenring.

"Llego en buen forma, he intentado desconectar estos días, pero entrenando, haciendo mucho bicicleta para llegar en la mejor forma posible a Alemania que es una pista que me gusta y tendremos buen tiempo, así que vamos a intentar disfrutarlo", dijo.

Pese a ese buen feeling con la pista, para Jorge esta será su primera vez en este trazado con la moto italiana, ya que las lesiones le impidieron competir aquí el año pasado.

"No he corrido nunca con la Aprilia en este circuito, no se que decirte ni qué esperarme, siempre hacemos un buen trabajo con el equipo, somos ágiles en encontrar el camino, y espero que podamos hacerlo este fin de semana. Llegamos muy parejos con las Ducati, habrá buen clima y voy a intentar aprovechar el viernes como un test para mejorar la base de la moto", argumentó hablando a toda velocidad.

"Noto que hay pistas donde todo sale natural y estoy ahí; en otras me cuesta mas. El objetivo es tener siempre buenas sensaciones, en todas las pistas. En Assen salí bien en la carrera, iba primero, pero me faltaba ritmo para poder mantenerme ahí", recordó, pese a que salió de allí con un podio y el liderato.

"Necesito cerrar esa brecha para si llega el día, si tenemos opciones para luchar por el campeonato, tener todas las armas para pelearlo", zanjó.