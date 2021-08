Martín: “Ahora mismo me veo como candidato a ganar el domingo”

El joven piloto de Pramac, que se estrenó el pasado domingo logrando su primera victoria en MotoGP, acabó 10º en el primer entrenamiento libre del fin de semana de Austria, segunda carrera consecutiva en el Red Bull Ring, un resultado que, asegura, no es real.

“La posición no es real. Si te fijas ves que al final de la sesión algunos pilotos montaron un neumático nuevo. Por mi parte he seguido con la goma usada trabajando para el domingo. No sabíamos que iba a llover por la tarde, pero mirando para la carrera creo que soy de los más fuertes en ritmo, entre los dos mejores”, dijo sin atisbo de duda el joven piloto madrileño.

Con esta contundencia y viniendo de una exhibición como la del pasado fin de semana, el de Ducati no descarta, ni mucho menos, hacer un doblete.

“Es viernes, hay que esperar a mañana. En el FP3 y el FP4 espero dar un pasito más y mejorar, como seguramente harán otros pilotos. Pero ahora mismo me veo como candidato a ganar. Solo veo a mi compañero (Johann Zarco) tan fuerte como yo. Me veo preparado y creo que soy uno de los pilotos más fuertes ahora mismo”, del fin de semana.

El hecho de correr de nuevo en la misma pista puede ser una ventaja para la confianza de un debutante.

“Siendo la misma pista las cosas las tienes más claras y hay confianza desde el principio. Supongo que cuando lleguemos de nuevo a una pista que no conocemos con la MotoGP, como Silverstone, costará más, pero no quiero pensar ahora en eso y me centro en pilotar aquí, una pista que conozco y en la que puedo ir fuerte desde el primer momento”, zanjó el español.

