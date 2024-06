Martín: "No hice nada raro en la caída, tenemos un problema con el tren delantero"

Además de irse al suelo cuando rodaba tercero en carrera, Jorge Martín tuvo un 'encuentro' en la curva 1 con Enea Bastianini que acabó con el italiano en el suelo y pese a que fue llamado a comisarios, el español espera que "no me sancionen para la carrera".

"Un día a uno, y otro día a otro, hoy me ha tocado a mi", dijo sobre la caída.

"Primer cero en carrera sprint, tenía que llegar y ha sido hoy. Prefiero que sea un día con malas sensaciones con la moto y que no me encuentro bien que un día bueno", explicó el de Pramac.

"Un fin de semana difícil, no acabo de encontrarme bien con la parte delantera de la moto, mañana domingo tenemos que hacer un cambio, creo que hay algo grande que no sabemos aún lo que es pero que hay que mejorar por la mañana. Porque después de dos vueltas noto como si la rueda estuviera super usada. No es normal tener estas malas sensaciones, así que a ver si podemos dar un paso", en relación al Warm Up de la mañana.

Antes de la caída en la sprint, Martín logró la pole position en Mugello, con buna vuelta muy explosiva pero en una sesión muy sufrida.

"Las poles siempre son así, sufridas. Tenia una buena referencia con Pedro Acosta y Marc Márquez por delante y hice una muy buena vuelta, pero luego con el segundo neumático ya notaba que la parte delantera de la moto no estaba en el sitio. Después de dos vueltas me transmite la sensación como si el neumático estuviera muy gastado y es algo muy extraño", insistió. "Hay algo que no estamos encontrando, debemos mirar que llevan las otras Ducati que logran ser tan competitivas, porque nosotros tenemos algo ahí que hay que mejorar".

Martín se fue al suelo cuando circulaba tercero, después de que Marc Márquez lograra pasarle a final de la recta, curva 1, a cinco vueltas del final en el segundo intento del de Gresini.

"Ya he visto que venia muy cerca. En su primer intento se ha ido por fuera y solo tuve que mantener la posición, en el segundo intento lo ha hecho por dentro y no he querido pelear porque venía más rápido, y lo que quería era mantenerme detrás de él. Creo que tenía el podio bastante controlado, pero son cosas que pasan", señaló.

Antes de eso, en la segunda vuelta, un toque con Enea Bastianini terminó con el italiano en el suelo. "La verdad es que no le he visto, en la primera vuelta ya me aguantó por fuera en una curva que es peligrosa, he cedido y se ha ido largo, simplemente he hecho mi línea normal, solo he notado un contacto lateral pero en mi posición no podía verle, no sabía ni que se había caído, lo he visto luego en una pantalla".

Sobre su propia caída, el de Pramac la calificó de "muy extraña. La vuelta anterior me fui largo en ese punto así que entré un pelo más despacio y con menos freno, aún así me he caído, así que poco puedo decir. Es muy difícil controlar estas situaciones, no he hecho nada rato, igual que te digo que en Jerez (cuando se cayó) iba con un ángulo diferente, hoy no hice nada raro. Cuando las cosas no salen es muy delicado y fácil irse al suelo".

De cara a la carrera larga, el madrileño no arroja la toalla.

"Intentaremos encontrar algo en el warm up, en Montmeló de no ser por las caídas el sábado hubiera terminado séptimo, y el domingo en cambio terminamos segundos. Así que espero encontrar cual es el problema, seguramente el equipo trabajará y lo arreglará".

Pese a la caída, pase lo que pase Martín saldrá este domingo líder del Mundial porque lleva 27 puntos Pecco Bagnaia.

"Eso importa poco a estas alturas, un día fallas y al final con dos rivales tan fuertes te recuperan la distancia. Ahora mismo no estoy muy animado, está siendo un fin de semana difícil", dijo Martín antes de terminar explicando que "me han llamado los comisarios a declarar esta tarde, pese a que durante la carrera consideraron que la acción con Enea era un lance de carrera. Espero que no me sancionen para mañana".