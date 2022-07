Martín: "En las últimas carreras he superado a Bastianini en rendimiento"

Cargar el reproductor de audio

Mientras Jorge Martín mantiene una línea muy positiva de resultados en las últimas cuatro carreras, su rival por estar en el box de la fábrica italiana el próximo año, Enea Bastianini, atraviesa por una especie de crisis, pasando de liderar el campeonato tras las cinco primeras carreras del curso, a estar ahora quinto de la general a 67 puntos del líder, Fabio Quartararo.

Pese al bache por el que atraviesa el italiano, el de Gresini sigue por delante del de Pramac en la general separados por 35 puntos, aunque en las cuatro últimas carreras, desde el Gran Premio de Francia, Martín suma 42 puntos, por solo 11 de Enea.

Ducati fijó el final del verano como la fecha límite para hacer público (la decisión está tomada) cuál de los dos pilotos será el compañero de Pecco Bagnaia el próximo año. "Jorge afrontó la temporada con una moto nueva, tuvo que probar muchas piezas y además sufrió caídas que le provocaron lesiones. Debemos darle una oportunidad de demostrar su potencial, como la tuvo Enea desde el principio con una moto (la 2021) que ya funcionaba", expuso Paolo Ciabatti para justificar el retraso en el anuncio de la decisión.

Martín ha sabido aprovechar el tiempo extra otorgado por la fábrica de Bolonia y desde finales de mayo se ha mostrado, a nivel de rendimiento, claramente superior, acabando en Mugello, Barcelona, Sachsenring y Assen por delante de su rival en carreras, y también en las tres últimas clasificaciones de parrilla, por más que solo haya logrado un podio, el segundo puesto de Montmeló, y una primera fila de salida, tercero en Assen. En estas mismas cuatro carreras, Enea sufrió sendas caídas (Mugello y Barcelona), un 10º puesto en Alemania y un undécimo en Assen, no pasando de la Q1 en las tres últimas citas.

En la última carrera antes del parón, Martín tuvo una gran oportunidad de hacer un excelente resultado, ya que estuvo gran parte de la carrera en posición de podio. Sin embargo, la aparición de una ligera lluvia en la parte final de la carrera le hizo perder posiciones hasta terminar séptimo, reconoció Martín en conversación con Motorsport.com.

"El motivo principal de perder el podio en Assen fue la lluvia, me encontraba muy cómodo, estaba recuperando, en algún momento, incluso un poco mejor que los dos de delante, pero cuando ha empezado a llover un poco no quería caerme, tengo malas experiencias de esta temporada y del pasado, he preferido ser conservador, guardar y no caerme. Es una pena, porque los demás han seguido tirando y no han tenido problemas", explicó

"De todos modos estoy contento con la velocidad que tuvimos y con la confianza que hemos podido coger en las últimas cuatro carreras, sobre todo, las tres últimas, siempre en top 7, incluido un podio".

Mejor que Bastianini desde Le Mans

Martín no acabó cinco de las primeras siete carreras, tocando fondo después de acumular tres ceros seguidos (Portimao, Jerez, Le Mans), pero desde entonces el cambio ha sido radicalmente positivo.

"Después de Francia, que fue bastante duro, hemos ido siempre para arriba, mejorando tanto en velocidad y confianza como en todo en general", dijo.

"También estoy contento porque hemos quedado por delante de Enea en las cuatro últimas carreras y eso también es importante", añadió el español.

"Creo que eso es importante de cara al futuro. Aún estoy 35 puntos por detrás de él en la general, pero a nivel de rendimiento en las últimas carreras hemos sido superiores y esto es importante para Ducati también", subrayaba.

Un cambio de tendencia que Martinator espera mantener tras las vacaciones.

"Ahora tengo que aprovechar el parón para recuperarme físicamente al cien por cien, porque después vienen carreras como Silverstone o Austria que son buenas para mí, y en las que seguramente podremos pelear por la victoria".

El español se operó la mano derecha por un problema en el túnel carpiano el pasado 6 de junio, y lo que parecía que, sobre el papel, iba a ser una mejora instantánea, ha mortificado al corredor tanto en Sachsenring como Assen, donde además se le infectó la cicatriz y tuvo que tomar antibióticos y calmantes.

"Durante el fin de semana me molestó bastante, pero el domingo en la carrera pude correr sin problemas al tomar ‘antidoloríficos’, ahora espero recuperarme completamente para la segunda parte de la temporada".

Una pausa estiva de cinco semanas que el madrileño espera poder aprovechar al máximo.

"Voy a tomarme una semana de vacaciones para intentar desconectar de las motos y los entrenamientos, y luego dedicaré el mes restante a ponerme al cien por cien", zanjó el chico de San Sebastián de los Reyes.

