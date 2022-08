A diferencia de Martín, Bastianini da crédito a la nueva ‘cresta’ de Ducati

Cargar el reproductor de audio

Ducati lo volvió a hacer. Este viernes, durante el FP2 del Gran Premio de Gran Bretaña, las Desmosedici de Jorge Martín (Pramac) y Enea Bastianini (Gresini) aparecieron con un nuevo y revolucionario colín trasero, del que surgían cuatro alas prominentes que recordaban a una cresta, o al lomo de un dinosaurio.

Lo curioso del caso es que fueron los dos únicos pilotos de los ocho de la marca que compiten en la clase reina, que probaron tal montaje, ni los oficiales, Pecco Bagnaia y Jack Miller, tuvieron la oportunidad de hacerlo. Además, la moto de Martín y la de Bastianini son diferentes, la del español es la 2022 con las últimas especificaciones y la del italiano es la moto 2021.

Martín no acabó contento con la prueba y aseguró que no va a volver a montarlas, o al menos eso aseguró este viernes por la tarde, al final de la jornada.

La Ducati GP2022 de Jorge Martín con las nuevas alas en el colín 1 / 2 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La Ducati GP2022 de Johann Zarco sin las nuevas alas en el colín 2 / 2 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, en cambio, da más crédito a la novedad introducida por Ducati y espera hacer una contraprueba este sábado, aunque inicialmente no descarta montar la pieza incluso en la clasificación.

“La sensación es buena por el momento”, dijo el italiano, sobre las nuevas alas.

“Mañana tenemos que intentar saber si es mejor o no, porque tuve que volver a la configuración normal, y aunque después lo intentamos de nuevo porque es importante entender si es mejor o no, necesito volver a probarlo para tener más información”.

“Cuando he salido he sentido una diferencia en la moto, me ha costado más entender qué cambiaba, aunque al final me he hecho una idea, pero entiendo que mañana por la mañana podremos volver a probarlo y lo entenderemos mejor”.

Pese a que el italiano no se decantó claramente hacia un lado y otro, sí dejó la puerta abierta al invento.

“Mi primera impresión es que es mejor al frenar, es más estable y también por la velocidad no está mal. Creo que mañana puede ayudarnos en la calificación”, apuntó.

Mientras Martín ha tenido que cargar, junto a Johann Zarco, con el peso de las pruebas de nuevas piezas durante la primera mitad de la temporada en Ducati, Bastianini no ha tocado la moto ganadora de 2021 desde que llegó a Gresini. Ahora el chico de Rimini está encantado con recibir novedades para mantener la competitividad de su moto.

“Ducati me dijo que en esta parte me ayudaría. Creo que la frenada es el punto más fuerte de estas alas”, dijo en referencia a la estabilidad a la hora de parar la moto.

Sobre la jornada en general, Enea se sintió satisfecho para ser un reinicio tras las vacaciones.

“Estoy contento con esta primera jornada de entrenamientos, digamos que después de una pausa tan larga, reiniciar en una pista de estas características tan complejas nunca es fácil con la MotoGP. Nos hemos tomado la primera sesión con calma para ir cogiendo sensaciones y, en la segunda, hemos ido apretando progresivamente”, explico Bastianini como resumen de un primer día en el que acabó octavo en la hoja de tiempos.