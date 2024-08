Martín defiende que Bagnaia no es más rápido: "Es difícil ver la diferencia"

Jorge Martín no cree que Pecco Bagnaia sea más rápido que él, a pesar del dominio del italiano en el pasado Gran Premio de Austria de MotoGP. El español perdió el liderato de la carrera principal de Spielberg en favor de su rival por el título en la vuelta 2 de las 28 programadas, y sólo pudo seguirle el ritmo en la primera mitad de la prueba, antes de que su neumático delantero empezara a mostrar serios signos de desgaste.

Esto permitió al vigente campeón del mundo distanciarse y hacerse con una cómoda victoria por 2.2 segundos, y también con una ventaja de cinco puntos en la general del campeonato. El resultado culminó otro gran fin de semana para el piamontés, que también ganó la sprint del sábado, y que cuenta con siete triunfos frente a los dos de Martín en las carreras de los domingos, tras 11 grandes celebrados en la presente campaña.

Sin embargo, el de San Sebastián de los Reyes insiste en que sigue compitiendo en igualdad de condiciones con Bagnaia, y cree que el transalpino marcó la diferencia en las dos primeras vueltas de la prueba principal del Red Bull Ring.

"Creo que, en términos de velocidad, estamos [igualados], es realmente difícil ver la diferencia", dijo Martín. "Se pudo ver que ayer en la clasificación marcamos la diferencia. Pecco y yo estamos un paso por delante del resto".

"Ahora, como la temporada pasada, es difícil mejorar, porque él tiene mis datos y yo los suyos. Así que hoy en día es difícil marcar la diferencia. Este domingo, la diferencia estaba en liderar en las dos primeras vueltas, y él lo ha entendido mejor que yo", siguió.

"Yo he estado 10 vueltas detrás de él, era bastante fácil [seguirle]. Pero de una vuelta a otra, todo ese esfuerzo se esfumó, porque mi neumático delantero dijo 'basta'. Tenemos que trabajar un poco mejor. Pecco no es más rápido que yo, ni yo soy más rápido que él. Pero tenemos que trabajar un poco más en la estrategia, y en entender cómo ganar carreras".

Martín, sin embargo, admitió que su rival está trabajando a un mejor nivel que él en este momento, pero confía en poder remontar en la próxima cita de MotoGP, que tendrá lugar en Aragón del 30 de agosto al 1 de septiembre.

"Con todo lo que ha pasado durante este fin de semana, tengo que estar contento", comentó. "Estoy frustrado porque siento que somos súper fuertes, no nos falta nada para ganar carreras, pero aún así Pecco es quien lo está logrando".

"Estoy muy frustrado porque creo que hoy también tenía potencial para ganar. Pero Pecco parece estar un poco mejor en estos momentos. Creo que he hecho una buena carrera, y una buena salida, pero en el momento en que me he puesto segundo he perdido todas mis posibilidades de victoria", añadió.

"En general, he hecho una buena carrera. Incluso al final tenía un buen ritmo, y era una gran diferencia respecto al resto. Ahora parece que Pecco y yo estamos un paso por delante. [Llevo dos] segundas posiciones seguidas, así que espero poder mejorar este resultado la próxima vez. Aun así me siento competitivo, y lo importante es que doy mi 100%, y nos vamos a Aragón a intentarlo de nuevo", remachó.