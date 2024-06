Martín: "Bagnaia es el más fuerte con diferencia, será difícil poder pararle en su casa"

El líder del campeonato del mundo sumó su tercera pole position de la temporada en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa para Ducati y Pecco Bagnaia quien, a priori, parecía el dueño de una clasificación en la que recibió, el viernes, tres posiciones de penalidad por molestar a Alex Márquez, una castigo que deberá pagar el domingo saliendo quinto en parrilla, mientras que este sábado en la sprint podrá hacerlo desde el segundo puesto que se ganó en la pista.

Para Martín la jornada empezó extraña (muy retrasado en el FP2) y continuó con una pole muy explosiva con nuevo récord de la pista.

"Por la mañana no me encontraba bien, he cambiado el setup y ha ido peor. De ritmo estaba a dos o tres décimas y hay que mejorar en ese aspecto", explicó el de Pramac.

"En el time attack estaba lejos también, pero hemos mejorado 7 décimas, cuando se ha caído Marc Márquez me he despistado un poco y he perdido alguna décima. Tenemos algo en la cabeza para cambiar y mejorar de cara a la carrera de mañana", valoró.

De cara a la sprint de este sábado por la tarde, Martín no se ve favorito pese a la pole.

"Pecco es el más fuerte con diferencia, tienes dos o tres curvas en las que frena muy, muy tarde, pero es normal, esta es su pista, a ver si somos capaces de salir bien y colocarnos primeros para tirar, pero será muy difícil", admitió. (Recuerda cómo están las cuotas de favoritos para este fin de semana en Mugello).

Bagnaia: "Márquez encontró a otro al que seguir"

Pecco Bagnaia, por su parte, hizo una estrategia para evitar que otros pilotos le cogieran la rueda, pero en su segundo intento cuando venía en rojo cerró mal el cuarto parcial y perdió la pole y el récord de la pista.

"Seguramente Marc me iba a seguir, pero hay muchos pilotos y ha encontrado a otro. Intentaré primero terminar la sprint. Los tiempos son extraterrestres en Mugello. Tengo ritmo; será muy importante no exigir demasiado la goma trasera porque se degrada mucho", valoró el italiano.

Maverick Viñales, por su parte, completó la primera fila de la parrilla, y tratará de defenderse de la velocidad "endiablada" de sus rivales.

"El rebufo se nota mucho aquí, contento con la estrategia, venia mejorando con el segundo neumático, pero he tenido un pequeño derrape. Hemos sacado mas partido de lo que teníamos, creo que para la carrera tenemos una oportunidad, sobre todo e domingo. Tenemos una opción de hacerlo bien, sobre todo en las curvas rápidas. Tiene mucho mérito meterse entre las Ducati", valoró.

Con la Aprilia, Maverick cree que está en desventaja en una recta tan larga.

"Lo tengo difícil, honestamente la recta es muy larga y tanto las Ducati como las KTM son muy rápidas, están endemoniadas. Con el neumático medio trasero el domingo podemos tener más opciones, pero en la sprint es más difícil, aunque iremos a por ello como podamos", zanjó.