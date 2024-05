Martín: "Para llevarme la pole era necesario hacer el tiempo que hice"

Tanto él como Pecco Bagnaia, los dos más rápidos de la Q2 y quienes formarán en las dos primeras posiciones de la parrilla, no pudieron terminar su último intento de vuelta rápida al irse al suelo, con menos de 50 segundos de diferencia. Ambos tuvieron que caminar desde sus talleres hasta el parque cerrado, entre cabizbajos por los arrastrones y satisfechos por el trabajo hecho, aunque el italiano a ver que salia fuego de su moto y que nadie lo apagaba, tuvo que coger él mismo un extintor de los comisarios e ir a sofocar las llamas para salvar el motor de su GP24. Maverick Viñales cerrará la primera fila de la parrilla, contento el de Aprilia por haber logrado sacar una vuelta rápida a pesar de no encontrarse tan a gusto como en otras ocasiones.

Con su registro, Jorge Martín, que ya logró la pole en Qatar, es el único corredor capaz de dar una vuelta completa al mítico trazado Bugati, en menos de 90 segundos. Tanto por su explosividad como por el martilleo en sus tandas largas, el madrileño se mostró confiado con vistas, sobre todo, a la sprint de esta tarde, dado que la prueba larga, ya el domingo, probablemente se celebre bajo la lluvia, circunstancia que añadirá un punto de aleatoriedad a la ecuación.

"Viendo los tiempos de la QP1, me imaginaba que para hacer la pole era necesario el tiempo que hice. Me la jugué con la goma dura delantera y salió bien. La pista está fantástica y el ritmo es bueno. Pecco y yo tenemos un ritmo muy bueno para hacer una carrera rápida. Intentaremos dar nuestra mejor versión", resumió Martín, que atendió a los reporteros con el mono lleno de muestras de su accidente.

"Me sabe mal por Alpinestars –el suministrador–, porque para la sprint voy a querer usar el mismo”, prosiguió el líder de la tabla general de puntos, en referencia al trabajo que se le viene encima a los zurcidores de la marca italiana de monos. “Venía apretando a tope, he hecho el cambio de dirección demasiado rápido, la goma de delante no estaba apoyada y me he ido al suelo", relató el #89.

"Empujé mucho y toqué la línea blanca", explicó Bagnaia cuando se le preguntó por esa caída. "A pesar de ello, estoy contento. Tengo ritmo. En Jerez dimos un paso adelante y me encuentro mejor con la moto. Es la primera vez que tengo este ritmo", desveló el actual campeón, que señala a Martín, Viñales y a Pedro Acosta como los más competitivos de entre sus oponentes.

"Sin tener la mejor sensación a una vuelta, es importante salir delante. Estoy mucho más preparado para la carrera a nivel de ritmo. Seré agresivo en la primera curva. Hay que salir de aquí habiendo luchado por la victoria", se marcó como objetivo Viñales.