Martín: "Bagnaia está fuerte, seguro que estará en la lucha por la victoria"

El corredor de Pramac acabó cuarto al final de la jornada tras lograr, en su última vuelta, parar el crono en 1.31.1, a 0.33 de Marco Bezzecchi, que pese a quejarse de grandes dolores en su mano derecha, fue el más rápido y batió el récord absoluto del circuito (1.30.845).

"Muy contento, no me esperaba para nada ser tan rápido el primer día, sobre todo con el neumático medio, tenía mucho agarre y podía frenar muy tarde, que es donde sufría el año pasado. A pesar de que en la curva 11 aún pierdo una décima y media con los italianos, los tiempos me están saliendo. Con la goma blanda no estoy tan cómodo pero hemos mejorado respecto al año pasado", valoró el segundo clasificado de la general.

"El problema el pasado año era el motor, que hacía que la moto no parara. Hoy con la moto de Montmeló, que supuestamente tiene una puesta a punto que en esta pista debería cambiar, me he encontrado cómodo rápidamente y no he cambiado nada. Hemos probado cosas pero he vuelto al de Barcelona, que es el que me gusta", añadió el madrileño.

Además del propio Jorge Martín (4º) se ha visto gente muy fuerte este viernes en Misano, sobre todo a una vuelta, pilotos que han ido muy rápido, incluso probadores como Dani Pedrosa a los que no se puede descartar para nada.

"Estaba la cosa complicada para entrar directamente, el otro día lo hablaba con Aleix Espargaró que éramos los únicos que hemos estado siempre en la Q2 en todas las categorías, y este fin de semana él tendrá que pasar por la Q1. Al final vienen pilotos de fuera como Dani que alteran un poco los resultados, creo que mañana en carrera le puede costar un poquito más, pero si tiene ritmo seguro que Pedrosa lucha por el podio", valoró.

El que también sufrió un poco más de lo normal fue el líder del campeonato, Pecco Bagnaia, que llegaba tras el escalofriante accidente que sufrió el pasado domingo en Barcelona. Pese a todo, el de Ducati también se coló en la Q2 con 1.31.2, controlando

"Seguro que está notando el accidente, Pecco no está al cien por cien y bastante ha hecho, que se ha clasificado para la Q2. Yo pensaba que iba a tener más dificultad después del accidente que sufrió. En el último stint hemos tenido que hacer tres vueltas sin parar, a fondo, porque había bandera amarillas y las ha hecho y se ha clasificado, así que está fuerte".

"Por lo que respecta al ritmo estamos muy cerca, así que cuento totalmente con Pecco para el domingo, seguro que está delante. Pero para mi lo importante es que yo he mejorado, he dado un paso adelante y creo que voy a poder estar, de nuevo, en la lucha por la victoria cuando pensaba que iba a sufrir mucho más este fin de semana".

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images