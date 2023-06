Martín: "Ahora mismo me veo para ganar el domingo"

Jorge Martín está en su mejor momento, el español no baja del top tres en las últimas carreras y este viernes acabó con el segundo mejor tiempo en el arranque del Gran Premio de Alemania de MotoGP. Aunque en la previa el de Pramac aseguró que "no tengo prisa por ganar" y que se plantea la temporada paso a paso, este viernes fue un poco más allá al asegurar que "me veo para ganar el domingo".

"Ha sido un día muy positivo, me he sentido bien desde la primera vuelta del P2, en la primera salida ya hemos rodado en tiempos de carrera, es increíble. Estoy muy contento, muy rápido todo el día, ya por la mañana. Por la tarde hemos hecho un par de cambios, era importante rodar en seco porque buscaba el detalle, creo que hemos dado un paso adelante, aún tenemos una cosita que nos puede ayudar, pero con el neumático duro he llegado a 30 vueltas con un buen ritmo", dijo.

"Ha sido complicado al final, un poco caótico por tantas caídas y banderas amarillas en pista. Pero los dos ataques al tiempo me han ido bien, ha sido una jornada muy fructífera", añadió.

Viniendo de dónde viene, de dos podios en sprint y otros dos en carrera, mejorar significa ganar…

"Ahora mismo creo que estoy para ganar la carrera, o pelearla. A ver si mañana puedo dar un paso más, pero en términos de ritmo creo que no hay nadie mejor. He cometido un error en la curva 10 en la vuelta buena, casi salgo por orejas de la moto, pero todo y con eso he acabado all vuelta y he sido segundo, así que con ganas de volver mañana a pista".

"Básicamente el objetivo es el mismo de siempre, primera o segunda línea de parrilla y el podio en ambas carreras. Pero, por qué no, podemos pensar en la victoria. La moto funciona y los pilotos que van encima también. No creo que haya más igualdad, el tema es que con una pista tan corta los tiempos se recortan", valoró.

Martín no tuvo mucho interés en comentar el accidente de Marc Márquez con su compañero de equipo Johann Zarco.

"No he hablado con Johann, la verdad, es complicado, un punto un poco crítico. Si es verdad que Marc se ha caído muy pronto en ese punto, y Zarco estaba ahí y no ha podido hacer nada", trató de zanjar el tema, por el que le insistieron.

"Lo he visto por la tele, la moto (de Zarco) ha quedado destrozada, ha abierto un poco el ángulo, por lo que he visto. Cuando la horquilla se abre de esta manera es que ha roto el chasis y la dirección", evaluó los daños.

Una sesión en la que hubo muchas caídas, quizá por la ansiedad de los pilotos de meterse en la Q2.

"No sé muy bien que ha pasado, quizá parecía que venía lluvia y todos hemos acelerado un poco para hacer el tiempo antes de que llegara el agua. También hacía fresco y con tantas curvas a izquierdas, cuando llegas a una de derechas es complicado. También las banderas rojas (2), lo peligroso ha sido salir a tres minutos del final, todos hemos salido enchufados, pero es lo mismo para todos y hay que apretar a fondo", zanjó el madrileño.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images