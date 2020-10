Márquez: “Zarco no se ha rebotado con Mir y sí conmigo, no ha sido inteligente”

Después de dos podios consecutivos, en Le Mans y Aragón, el pasado domingo, Alex Márquez sufrió su primera caída de la temporada en carrera, cuando había remontado ya seis posiciones saliendo décimo en parrilla y enfilaba hacia la tercera posición del podio que ocupaba Joan Mir.

El de Honda fue el único piloto de toda la parrilla que optó por el compuesto duro en la rueda delantera, pero no quiso achacar a esa elección la culpa de la caída.

“Decidí yo, junto con todo el equipo, montar el neumático duro delantero", dijo Márquez. "Ayer lo probé en el FP4 y vi que funcionaba bastante bien a partir de una temperatura y que podía ser muy rápido hasta el final con un neumático muy usado detrás. La semana pasada creo que perdimos la carrera por la elección del neumático delantero, porque cuando estaba detrás no podía atacar en frenada, que es donde la Honda es más critica y tienes que tratar de sacar más provecho. La diferencia de neumáticos era mínima, solo en el flanco izquierdo en la última parte, entonces sí fue una decisión mía”.

“La caída no fue por el neumático, porque en el flanco derecho y en centro era exactamente el mismo compuesto. El equipo me ha felicitado por tomar esa decisión porque me han visto convencido y me han apoyado pensando que esa era la elección buena”.

Márquez se puso a rueda de Joan Mir en las primeras vueltas, pero al llegar a Johann Zarco, que circulaba tercero, el de Suzuki le pudo pasar sin apenas batalla, mientras que Alex perdió mucho tiempo. Una vez adelantado Mir se había escapado y al tratar de alcanzarle llegó la caída.

“En ese punto Zarco no ha sido muy inteligente, porque no solo he perdido tiempo yo, también ha perdido tiempo él cuando yo venía con más ritmo por detrás. Con Mir no se ha rebotado y conmigo sí, pero a parte de eso creo que le he podido adelantar bien y hacer mi ritmo. Después, cuando se ha ido Mir, sí ha cambiado un poco la carrera. Yo quería tirar para que Zarco no me volviera adelantar, porque la Ducati corría muchísimo en la recta y es cuando he cometido el error, pero no tanto por Zarco, sino por querer coger a Mir”, argumentó el de Honda.

“En cada carrera un rookie aprende algo y hoy he aprendido mucho.Me han podido las ganas de volver a hacer podio y de ver que era posible. He aprendido mucho de todo el fin de semana. En momentos importantes hay que saber calmarse y estar más relajados, son errores que en el año del debut te puedes permitir. Lo importante es que hemos estado delante. Nos falta en la clasificación. Voy a trabajar duro en casa para llegar más preparado a Valencia”.

