Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

Marc Márquez subió este jueves a sus redes sociales fotos y vídeos de una jornada de entrenamientos en el karting de Motorland Aragón, donde se dieron cita un buen número de corredores, entre ellos Alex Márquez o los jóvenes Diogo Moreira y David Alonso, ahora mismo en 'competición' por la segunda plaza del equipo oficial Honda de MotoGP.

Después de difundir, durante las últimas semanas, imágenes de las vacaciones veraniegas junto a su pareja en las Baleares, Marc puso punto final al descanso con una simple frase: "Back to de office" (de vuelta a la oficina), que esta vez fue el circuito de karts situado dentro del complejo de Motorland, en Alcañiz, el circuito que albergará a finales de agosto el GP de Aragón de MotoGP.

Márquez posteó algunas fotos y dos vídeos de la jornada, en los que se le podía ver pilotando una Ducati Panigale V2, una moto deportiva de 890cc y más de 150CV de potencia junto a su hermano Alex, que también completó la jornada de entrenamientos para preparar la próxima cita del calendario del campeonato del mundo, el GP de Gran Bretaña, que se celebra la próxima semana en Silverstone.

Como ha sucedido en otras ocasiones, Marc ha coincidido con un buen número de pilotos en la pista de Motorland, además de Alex, entre ellos el líder del Mundial de Moto3, Máximo Quiles, al que tutela desde su agencia de representación, Vertical; o el corredor de Moto2 Adrián Huertas, del equipo Italtrans.

También estuvieron la nueva pareja de jóvenes talentos de Honda, el brasileño Diogo Moreira, que este año debuta en MotoGP con LCR, y el recién anunciado fichaje de la casa de Tokio, David Alonso, que apura su última temporada en Moto2. Curiosamente, en septiembre Honda tiene previsto anunciar en qué equipo correrá, la próxima temporada, cada uno de ellos, ya que a día de hoy aún no está claro si será Moreira quien de el salto al oficial y Alonso tome su lugar en LCR, o sea el 'colombiano' quien debute directamente en la formación de fábrica junto a Fabio Quartararo.

Clase magistral

La anécdota de la jornada la protagonizó un jovencísimo piloto de 9 años de edad, Marc Soles, que ha competido en PromoRacc y la Copa de España de MiniGP, y que coincidió con Márquez. Al final del día, el joven corredor subió un post a sus redes sociales: "Hoy he tenido la fortuna de encontrarme por sorpresa con Marc Márquez entrenando en el karting de Motorland junto a otros pilotos mundialistas", explica el joven Marc.

"Pero si eso ya era una suerte, lo que más me ha marcado ha sido otra cosa. Sin que nadie le dijera nada, ha sido él quien me ha llamado para ayudarme y darme varios consejos que, después, he podido poner en práctica en pista. Por la televisión eres grande, pero en persona lo eres todavía más. Gracias por tu cercanía, tu humildad y por compartir tu experiencia con los que soñamos con seguir tus pasos", se puede leer. Marc, como ha hecho otras muchas veces con otros jóvenes corredores, dio algunos consejos al piloto, luego le siguió en pista y, por último, le corrigió y aconsejó algunos cambios en su pilotaje.