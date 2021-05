Márquez: “Viñales tiene toda la razón de enfadarse”

Márquez y Viñales se enzarzaron en una discusión después de que el de Honda buscara su rueda para hacer el tiempo en la Q1, una situación que llegó a descentrar al de Yamaha que acabó clasificado muy retrasado.

El equipo de Maverick protestó enérgicamente la actitud de Márquez, que reconoció haberse aprovechado de que el reglamento permite este tipo de acciones.

“Me he cruzado con Maverick y he hablado con él, últimamente tenemos muy buena relación y esto es importante. Le he dicho que tiene toda la razón del mundo de enfadarse. Me ha preguntado por qué y le he dicho que tengo unas limitaciones y que las tengo que suplir de alguna manera, seguir a pilotos y quemar etapas. He intentado no molestarle y dejarle la pista libre, pero entiendo su enfado y que le haya molestado. Me gustaría no tener estos problemas, eso significaría que soy rápido en pista y la situación sería al revés”, dijo Marc.

El incidente desató de nuevo el debate sobre si el reglamento debería contemplar este tipo de estrategias.

“Si se decide cambiar el reglamento y penalizarlo se harán otras estrategias, como en Moto3. Sé cómo es el reglamento y he jugado al límite, pero dentro del reglamento. Me lo han hecho en el pasado, lo he hecho yo en el pasado y hoy lo he vuelto a hacer. Es la manera que tenemos de intentar solucionar nuestras limitaciones, de esta manera puedo ganar tiempo con las aspiraciones. Al final hemos salido al mismo tiempo del box, pero soy honesto y hemos ido lentos por mi culpa”.

De cara a la carrera, el de Honda es consciente de sus limitaciones.

“Es una carrera de acabar, pensar en puntos me da igual coger 3 o 7 puntos, no cambia nada. Me tengo que gestionar. Intentaré salir bien. Todos los pilotos tienen ritmo, como Maverick que nos va a pasar porque sale detrás. Ojalá acabe con un buen resultado”.

“Me gustaría darle mucho ánimo al equipo de Dupasquier, rezamos por él. No es fácil subirse a la moto después de ver todo eso, pero espero que por el bien del motociclismo y del paddock no sea nada”, dijo por último Marc.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

